Aunque a estas alturas los meteorólogos no se atreven a ofrecer un pronóstico para la Semana Santa, ya hay páginas que, a poco más de dos semanas, sí se aventuran a calcular cómo será el tiempo. Es el caso de Accuweather, que desde el 12 al 21 de abril expone un panorama mayoritariamente soleado en la primera mitad de la Semana Santa, que empeoraría el Miércoles Santo. Otras páginas como eltiempo.es no dan previsiones más allá del 11 de abril y, Aemet, hasta el jueves 4.

Para las salidas de las cofradías de vísperas el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, el tiempo sería soleado y con temperaturas suaves (entre los 22 y los 9 grados centígrados). El Domingo de Ramos continuaría la buena meteorología e incluso las temperaturas subirían algún grado. Lo mismo ocurriría el Lunes Santo.

Para el Martes, comenzarían a nublarse los cielos, aunque para esta jornada no habría precipitaciones, que ya aparecerían en forma de chubascos y tormentas el Miércoles Santo. Mientras tanto, las temperaturas continuarían entre los 24 grados y los 9. El Jueves Santo continuaría la inestabilidad, con precipitaciones y tormentas, y caerían tres grados tanto las máximas como las mínimas.

Sin embargo, según Accuweather, a partir del jueves 18 de abril el tiempo irá mejorando. Para el Viernes Santo aún habría riesgo de lluvias, aunque menor y, para el Sábado Santo, volvería el sol, que continuaría también el Domingo de Resurrección.

Estos modelos que ofrece esta web meteorológica suele cambiar con el paso de los días. Los profesionales afirman que no se puede ofrecer una predicción más o menos fiable hasta al menos una semana antes e, incluso, si no existe un anticiclón que garantice una estabilidad meteorológica, en esta época del año las previsiones pueden cambiar en cuestión de horas, por lo que aún así no sería del todo fiable.

Estadísticas

En el sur peninsular, la media para la semana del 14 al 22 de abril es de entre dos y tres días de lluvia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Aemet advierte de que aún es pronto para dar un pronóstico fiable sobre el tiempo que hará en Semana Santa de 2019, pero han decidido despejar algunas dudas y elaborar la estadística del tiempo que se ha dado precisamente en esos días durante los últimos 38 años (desde que hay registros). En cuanto a las temperaturas medias, se situan en la mayor parte de la mitad sur peninsular entre los 13 y los 17 grados.