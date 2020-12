Vélez sobre la suspensión de la Semana Santa de 2021: «Necesitábamos saberlo ya»

El presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, ha comparecido ante los medios este miércoles tras el anuncio de suspensión de las procesiones en la Semana Santa de Sevilla 2021 por parte del arzobispado. El máximo representante de las hermandades en Sevilla ha señalado que la decisión «ha sido muy prudente y entendible, porque todos la esperábamos y necesitábamos saberla». Por ello, «se ha producido».

Por otro lado, Vélez ha comentado que «en el decreto se explicaban perfectamente los motivos de la suspensión y se pedía a las hermandades potenciar sus cultos internos».

Respuesta a los Consejos de Cofradías de Andalucía

Por otro lado, Vélez ha querido salir al paso de los comunicados lanzados por otros Consejos de Andalucía donde se desmarcaban de la decisión de Sevilla. Así, ha señalado que «cada diócesis o provincia tiene sus propias peculiaridades. Evidentemente, la unión de los Consejos no es un órgano colegiado». Con ello, reconoce «haber tenido reuniones, pero de asesoramiento y de cambio de impresiones, pero ello no nos da facultades para aprobar ni suspender nada, eso es competencia del arzobispo de cada diócesis y de la autoridad sanitaria. En ningún momento hemos decidido que tomaríamos una decisión al respecto. Me debo al Señor arzobispo que tiene la potestad».

Por otro lado, Vélez quiso recordar la comunicación que les remitió directamente el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, al propio Consejo en fecha del 17 de diciembre y en la que «nos alertaron de que la decisión sanitaria no estaba para celebrar la Semana Santa y Feria. Con la situación actual no es posible».

Estas declaraciones se han producido en el acto de firma del acuerdo entre el Consejo y la Fundación Cajasol para desarrollar la gran muestra que articulará el ámbito cultura en una Cuaresma y Semana Santa sin cultos externos.