En vídeo: Pasión cerró la Carrera Oficial del lluvioso Jueves Santo

No fue un día fácil. Ni mucho menos. El Jueves Santo, como se venía anunciando, quedó trastocado por la lluvia. Por un diluvio y hasta granizo. La jornada quedó deslucida. Mucho. Bastante. Pero no todo fueron malas noticias porque, aunque las primeras cuatro hermandades no pudieron salir a la calle, sí realizaron sus respectivas estaciones de penitencias las tres últimas del día, entre las que estaba Pasión.

La cofradía, que era la última en salir, también fue la última en pasar por la Campana, cerrando así el Jueves Santo en la Carrera Oficial.

Y tras una salida multitudinaria, porque la Plaza de El Salvador estaba llena, su paso por la Campana, como le ocurrió a las otras dos hermandades de la jornada (La Quinta Angustia y El Valle), fue ante muy poca gente.

Aun así, los dos pasos de Pasión prosiguieron su caminar hacia la Catedral. El primer paso, el de Nuestro Señor Jesús de la Pasión, tuvo un andar de lo más sobrio. Y en la misma línea pasó por la Campana Nuestra Señora de la Merced.