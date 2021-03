Dios en la ciudad Salud y Buen Viaje de San Esteban: El Señor de la ventana «Hoy muchas personas se siguen encomendando al Señor de la ventana a pesar de no estar amurallada su ciudad, ni tener grandes puertas de acceso»

Esteban Romera Sevilla Actualizado: 02/03/2021 02:00h

La Salud y el Buen Viaje es una devoción que no se entiende en Sevilla sin esa ventana en el templo de San Esteban. La historia pasó para quedarse en esos muros. Tras esos cristales y forja se bendice desde hace siglos a tantos viajeros y a su Buen Viaje. Ellos que buscaban los extramuros de la ciudad para alejarse muchas veces para siempre. A ese Cristo se encomendaban para poder volver al cobijo de la Giralda y ver esa humilde mirada. Sería la alegría de llegar, de nuevo, al contemplar esa singular tez llorosa. Hoy muchas personas se siguen encomendando al Señor de la ventana a pesar de no estar amurallada su ciudad, ni tener grandes puertas de acceso. No importa que en la actualidad haya muchos barrios, ahora en extramuros, a las afueras de la ciudad y por consiguiente no ser esta feligresía la última salida natural de la antigua Híspalis.

Desde esa ventana también se representa a lo más preciado para el ser humano como es la Salud, sobre todo en estos tiempos en el que esta maldita pandemia del Covid-19 azota sin contemplaciones. Sin Salud no podemos soñar con nada más. Sin Salud es todo muy complicado…

No es solo una efigie de una collación, aunque la Puerta de Carmona ha sido siempre su reino. Ese dominio que por desgracia pocas veces es barrio tras el Martes Santo, sino que representa este Cristo muchas cosas, muchas de esas pequeñas cosas para la mayoría y que se engrandecen para determinadas personas y que el paso de los siglos marcó y cincela para siempre. Son rezos de ida y vuelta. Este Señor de la Salud y Buen Viaje es una puerta ojival, es de calle estrecha, es de la Sevilla eterna, es azul y crema como el hábito de sus nazarenos, es de costaleros de rodillas, es de paso procesional de los de verdad y que cruzó el río desde el Zurraque para quedarse en San Esteban, es de lágrimas eclesiales, es de mirada serena y caída, es de clámide púrpura perpetua, es Caballerizas y Alfalfa, es de Santo barro cocido y de talla completa, es Ecce Homo por los siglos de los siglos, es de manos atadas, es de Misterio de Don Antonio, es de soga y cetro de caña, es de espalda flagelada y rodillas rotas, es de burla y centurión romano, es de corona de espinas, es de escudo rojo y es el que tiene como Madre a los Desamparados de su gente. Son los ojos de pueblo, de barrio y de intramuros. Él por encima de todo es Sevilla, que la bendice desde una ventana y a los pies de la torre centenaria del protomártir de la cristiandad…