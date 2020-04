Desamparados

La lluvia pidió ayer auxilio en morse percutiendo los cristales de la ventana. El gris opalescente del Lunes Santo, que a ratos se ennegrecía como una túnica de Santa Marta o como una vara de plata antigua, alejada del algodón, que se arrumba detrás de los enseres nobles, fue más alivio que angustia. Porque todo en la vida depende de la mirada. Estas tormentas vernales suelen ser duras penitencias cuando el nazareno retira su túnica de la barra de la cortina y comprueba que todas sus ilusiones se han empapado con el aguacero caprichoso del azar. El costalero se pregunta: ¿por qué hoy? La grandeza de Dios es que no hay respuesta para las incógnitas menores, sólo para las mayores. Hoy llueve porque tú no puedes decidirlo. Y ahí está tu verdadera importancia: en que no puedes hacer nada salvo aprender a conformarte. Sin embargo, las nubes opacas de estos días, las que nos impiden ver el techopalio de malla de Sevilla entre la celosía de nubes blancas bordadas sobre azul, son pañuelos que secan las retinas del penitente cuando se asoma al balcón. Hoy el agua que siempre nos parece frustrante se ha asomado a nuestros ojos como un pretexto para el consuelo. Es un bálsamo, un lenitivo, un argumento para mitigar el vacío.

Hoy por los balcones sólo puede divisarse un desamparo que nada se parece a esta imagen de Serrano en la que las barandas cubiertas de mirtos de la plaza de San Francisco permiten asomarse a una claridad cegadora y mirar cara a cara al Desamparo de la Virgen que más fatigas pasa todos los años para salir a la calle. ¿Quién podía imaginar que la Madre del Señor de la Salud y Buen Viaje de San Esteban encontraría una dificultad mayor que la ojiva de su templo o que la tempestad para salir a pasear por Sevilla? Todos los Martes con mayúscula la Virgen consigue ver la luz del día sin un rasguño a pesar de la amenaza de los colmillos del portón, que son como la boca abierta de una fiera atendiendo a los instintos del hambre.

Sólo la lluvia ha conseguido en el pasado mantenerla encerrada. Por eso la borrasca de hoy es como los monaguillos de Los Estudiantes, una negrura gozosa, una Angustia detrás de una Buena Muerte, una penitencia pequeña como el alboroto de los niños de la cofradía. El aguacero es cobijo que hoy aminora los Dolores del Cerro, agua para renovar el agua sucia de la palangana de Pilato en San Benito, agua para la mano abierta de Malco en San Lorenzo, para lavar las almas en Los Javieres y para inundar de Misericordias el barrio de Santa Cruz, donde los charcos son espejos de la alcazaba en su mordisco de almenas al cielo para abrirle un hueco a las nubes de un bocado y dejar pasar un rayo de luz que parta en dos los Jardines de Murillo. Luz de la Candelaria, Madre de la Salud que tanta falta nos hace en esta mirada de pupilas húmedas por las barandas de este balcón de papel pintado a pincel con tinta de periódico.

Cuidado, no tocad, que mancha. Quien se agarre a estos hierros corre el riesgo de dejarse la marca del vacío en las palmas de las manos porque la pintura está todavía fresca. Hasta que estas palabras no se oreen un poco al sol y venga un rebrojo de naranjos a ponerle olor a la ausencia, la foto de Serrano será un trampantojo. Creeremos estar viendo a la Virgen de los Desamparados a medio metro desde el pretil de nuestro cuarto, pero este Martos Santo los desamparados somos nosotros, que nos vamos a asomar al balcón y sólo vamos a escuchar los tambores de la lluvia tocando su música sobre la nada y cayendo por las mejillas del cristal.