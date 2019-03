La misa va acabando en el Patrocinio. «Perdónalos, ​porque no saben lo que hacen. Jesús pidió al Padre que perdonara a quienes estaban crucificándolo». Las palabras ante el Cachorro de don Pedro resuenan durante el escaso camino de vuelta a la residencia en la cabeza de Emilio, que hace un ímprobo esfuerzo por paladearlas antes de que sus malditas neuronas las dejen escapar. El alzheimer allanó su mente hace un par de años y empieza a inundar de lagunas su memoria. ​Nadie dijo que fuera fácil superar los ochenta, y más cuando el almanaque adelgaza en un centro de mayores. Allí el olvido tiene mucho trabajo hecho por adelantado.

Pero la mañana de viernes de Cuaresma trae al asilo una sobrecogedora novedad. El celador coloca su silla de ruedas a la vera de un banco en el que lee con gesto pétreo un recién llegado a la casona trianera donde el tiempo se va marchitando. Estremecido, reconoce en aquel anciano a Luis, su gran amigo de niñez, juventud e inicio de madurez en blanco y negro. Ese hombre sentado bajo el naranjo había sido su hermano del alma, pero ideologías, conveniencias, estatus y miedos acabaron imponiendo distancias. No puede Luis impedir el temblor al darse de bruces con el pasado y comprobar que el brillo de los ojos de su antiguo compadre no ha variado. El nivel de emoción es tan intenso que apenas saben cómo actuar en el reencuentro. Luis carece de problemas de memoria, su agujero está en los pulmones, y no sólo tiene grabada a fuego su amistad sino también el punzante dolor de la traición fraternal que en los 60 le obligó a exiliarse en Francia con su socialismo en la maleta. «¿Por qué no me ayudaste entonces, Emilio? ¿Por qué no me defendiste tú que tenías tantos contactos buenos en Madrid? ¿Por qué no te interesaste luego por los míos? Con lo que mi padre te quería… Siempre recordaba cuando iba de costalero y le llevabas agua en el puente. Cuánto le dolió todo. Pobrecillo, mi viejo… ¿Y por qué nunca te has disculpado ni me has dicho que lo lamentas? ¿Por qué?», le grita, agitado, sin poder retener ese rencor guardado durante media vida ni las lágrimas más sinceras y descarnadas, las que sólo provocan los golpes que da alguien a quien se quiere. Emilio, que recuerda bien a su amigo y algún detalle de su vida en común, llora hierático y destrozado no por lo que pasara décadas atrás sino porque no ha logrado retenerlo en la cabeza. Y no sabe cuál de las dos cosas le duele más. «Antes de que mueran las cuatro neuronas que me quedan y me olvide, te pido perdón. No recuerdo por qué, pero perdóname, Luis, lo siento mucho. Cuéntame cómo pasó. Dime qué sucedió». Tras ayudar a su viejo compadre a secarse las lágrimas y hacer lo mismo con las suyas, Luis agarra con la fuerza que le queda la mano de su nuevo compañero de patio. «No te preocupes. Yo también me he olvidado, Emilio. A lo mejor yo también tengo lo mismo que tú. Lo olvidé».

Unos días después es Luis quien lleva la silla de Emilio frente al Señor de la Expiración. La cita bíblica de San Lucas en boca del párroco conmueve a ambos. «No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados».