Presidencia no podía tolerar ni un día más el desaire y ha cortado por lo sano. Demasiado llevamos hablando del adelanto electoral y de la posibilidad de llamar a las urnas para resolver la falta de legitimidad que se avizora detrás de la convocatoria. Cuando una institución se divide y aparecen bandos enfrentados en quienes hasta entonces han estado a una, lo mejor es cortar por lo sano y repartir cartas de nuevo. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y no hay más que hablar.

-La gran incógnita, la fecha. Aquí ha habido apuestas de todos los colores, pero al final creo que se va a imponer la lógica. Cuanto antes, mejor. Y fíjate que ya se han perdido muchos meses desde primavera, que es cuando se desencadenan los acontecimientos. Si al final caen en noviembre, como todo parece indicar, aquí dentro habremos estado seis meses al trantrán, pendientes de que se despejen las dudas de liderazgo que nos atenazan.

-¡Si fueran sólo seis meses! Seis años mal contados. Desde 2013 estamos así, descabezados. Por una cosa o por otra, no terminamos de encontrar el rumbo y eso se nota a todos los niveles, no sólo en la cúpula. Desde la Presidencia las cosas se ven de una manera, pero después hay que bajar a la realidad, al día a día de nuestra gente a la que tienes que convencer y de la que necesitas para que te aprueben el cartel que le presentas…

-Y las relaciones con las administraciones, que esa es otra. En las actuales circunstancias no se mueve una hoja y hay cosas que tienes que pactar con el alcalde para que no vaya cada uno por su lado, pero que, en estos momentos, no se atreve a proponer nada hasta que no termine de definirse de verdad quién manda aquí. Además, date cuenta de que los ayuntamientos van a entrar también en etapa preelectoral y eso es terrible porque se queda todo parado. Para nosotros es el momento de tomar decisiones fundamentales de esas que marcan una década o una generación por lo que cuanto antes se despejen las incógnitas, mejor para todos. Así no podemos seguir.

-En eso te doy toda la razón. Y por eso era fundamental acabar el año con un liderazgo afianzado. Y eso pasa por las urnas. No había otra opción y han hecho lo que convenía.

-Sí, pero todo el mundo quiere continuar como si nada hubiera pasado. Todos aspiran a revalidar los sillones. Que todo cambie para que nada cambie en realidad.

-No son formas. A los naranjas les ha faltado cuajo…

-¿Los naranjas? Pero, ¿de quién te crees que estoy hablando? Lo que te he contado es de las elecciones del Consejo de Cofradías

-¡Hala!. acabáramos…