«La Semana Santa que conocemos no va a existir»

Este economista de 70 años, uno de los hermanos mayores de más peso -G7- se ha dedicado desde hace años a realizar estudios del mundo de la Semana Santa, una tarea poco común. Fruto de ellos es un manual que verá la luz en breve. «Las hermandades en los últimos años – indica- se habían anquilosado en un modelo del siglo pasado: culto, caridad y formación. A esto se le añade el efecto pos pandemia y ahí descubren que son vulnerables y quedan desconcertadas. Hace falta un manual que fije los términos de tres ejes: actividades orientadas a la evangelización, fundamentación doctrinal solida que garantice el futuro y excelente gestión.»

Valduérteles cree que ahora las cofradías tienen una gran sensación de inseguridad a la que se le añade desconcierto en algunos casos y apatía en otros y también preocupación por el futuro. Respecto a lo que ha de venir en 2021, el hermano mayor de la Soledad es realista «pienso que la Semana Santa que conocemos no va existir. Una procesión es fácilmente controlable, ahora, ¿quién limita las bullas? Esa Semana Santa va a tardar en volver. No me atrevo a dictaminar como debe ser. Que no va a ser igual te lo garantizo. Las cofradías en la calle van a seguir existiendo pero el modelo va a variar.»

El Covid ha atacado especialmente a las mayordomías. Este economista lo constata: «Ahí existe un problema. Se estaba acostumbrado a vivir de las subvenciones, pero no se puede mantener una organización dependiendo de aportaciones que a su vez dependen de muchos factores que no controlo. Cuando ese modelo se ha puesto en crisis, se ponen en crisis muchas cosas. En La Soledad no nos afecta. Siempre hemos procurado vivir de nuestros recursos. Nos han venido muy bien las aportaciones de las sillas pero podemos sobrevivir sin ellas porque hay una buena administración. Sabemos que los ingresos ordinarios son para las cosas ordinarias y los extraordinarios para las extraordinarias. No se confunden»

Ignacio Valduérteles cree que la clave de su hermandad – sin palio, sin banda, de Sábado Santo, de centro y en constante crecimiento- está en rezar mucho y cuidar a los niños y a los jóvenes. Detecta la aparición de liderazgos en el mundo de las cofradías formado por hermanos mayores y miembros de junta que se contraponen a otros «aferrados a una visión populista que está ya superada. Y ahí están – comenta- intentando asaltar el cielo.» Y algo fundamental para el hermano mayor soleano es la creación de foros para pensar en el futuro: «Un think tank, un tanque de pensamiento, que vaya generando ideas y opinión sería importantísimo. Hay en Sevilla personas con la suficiente cabeza prestigio y liderazgo como para hacerlo. Un think tank es fundamental».