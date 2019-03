Chisporroteos. Como en tiempos de Braña

El pregón de este año no solo va a ser distinto porque lo de por primera vez una mujer. También será recordado por el sonido de la Banda Municipal. Tal y como ocurría en los tiempos de Pedro Braña, a la formación musical se le va a unir una sección de cuerda -violines, violas y contrabajos- para darle a la marcha Amargura y a Madre Hiniesta una sonoridad especial. Esto de unir banda y cuerda se hace para conseguir el sonido que le imprimía a sus obras el músico francés Hector Berlioz. Una gran noticia de la Municipal que sin embargo no podrá hacer el pleno. Por cuestiones burocráticas no acompañará al misterio de las Siete Palabras por la carrera oficial como había pedido la cofradía.

El Domingo de Ramos. Puede enroscarse en un eterno debate si las hermandades insisten en que ahora están bien y que solo hay que cumplir los horarios. Es curioso que las cofradías del trenecito, La Cena, Hiniesta y San Roque han aceptado su situación y prefieren meterse en esa jaula antes que cambiar. El Cecop sigue considerando que el tren es una bolsa de alto riesgo. Y oído al pensamiento de un hermano mayor que sugiere el adelanto general de una hora para toda la jornada.

La poli. Oído con insistencia: este año van a mandar a las parejas del CNP a las cruces de guía y a los pasos. Lo que influye un informe del Gran Poder…

Imaginería. El fin de semana ha sido pródigo en presentaciones de calidad. Ayer conocimos al Despojado que ha tallado Arteaga para Camas, un prodigio anatómico con influencias manieristas. También se ha bendecido en Tarancón un crucificado de Juan Bautista Jiménez que plantea un modelo distinto al habitual y bastante interesante. Finalmente hoy se bendecirá otro crucificado que ha hecho Martín Nieto para la parroquia de Los Pajaritos de Sevilla.

Premios. El jueves se entregan los «Semana Santa de Sevilla» en un acto que tendrá lugar en el Teatro Quintero. El de las Artes lo recibirá Dubé de Luque, el de las Letras Juan Miguel Vega, el de Música Pascual González, Carlos Valera ha sido premiado con el de la Innovación y Romero Mensaque con el de Investigación. La obra social reconocida es la Fundación Esperanza y Vida de la hermandad de La O y el premio especial lo recibirá el genial Martín Cartaya.