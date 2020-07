«Si esta situación se mantiene habrá talleres que caerán»

Francisco Carrera, Paquili, como muchos artistas que tiene taller propio, tuvo que hacer un ERTE en la etapa dura del confinamiento. Ahora su obrador, como tantos vuelve a las tareas aunque la incertidumbre es generalizada. «En líneas generales -dice- lo estamos sobrellevando medio bien. Los contratos firmados siguen adelante, pero al que no tenía contratos no le están entrando encargos por la incertidumbre creada. Lo previsto no se ha paralizado aunque no vamos al ritmo de otros años. Hasta los pagos se han ralentizado.»

Quizá en la falta de contratos radique la preocupación. «Llevamos tres meses -comenta Paquili- y de momento todos siguen abiertos. Pero si la situación se extiende habrá muchos talleres que caerán. Todo depende del tiempo que dure esta intranquilidad» Para acabar con esta incertidumbre parece clave saber si el año que viene habrá Semana Santa.

«Es fundamental. Una hermandad no va a hacer un encargo de un estreno si no tenemos esa previsión. Mi deseo es que haya. Y si la hay no será igual a las conocidas; será distinta hasta la puesta en escena. Suponte -continúa el artista- que las hermandades no pueden salir con pasos, pues a lo mejor habría que buscar otras fórmulas. Tenemos antecedentes. Yo era chico cuando llovió el Lunes Santo y salió el Cristo de Santa Marta en andas. La gente hoy se llevaría las manos a la cabeza pero habría que buscar formatos diferentes.»

La Asociación Gremial de Arte Sacro que preside ha encontrado el espaldarazo definitivo al conseguir rebajar el IVA de los mantos del 21 al 10%. Ahora están trabajando con muchos catedráticos y expertos para conseguir extender esa rebaja a todas las obras. «Una imagen nueva paga un 10 pero una restauración un 25 %. No hay lógica». El proyecto de palio de Bellavista de Álvaro Abril le ha parecido «una apuesta fantástica y preciosa y aunque haya cosas que técnicamente después se tengan que resolver, me parece de una valentía tremenda» Como artista observa el proceso abierto en las Siete Palabras para cambiar a la dolorosa «Hay que asumirlo -dice- como también lo asumieron otras hermandades y ahí están los ejemplos. Las redes sociales crean unas corrientes a las que no hay que echar mucha cuenta.» Para el año que viene saldrán de su taller los faldones del Cachorro, la restauración del estandarte de la cofradía y el techo de palio de la Macarena de Madrid que recrea el rojo de Rodríguez Ojeda: «Yo sí lo recuperaría-dice-. Se podría bordar una copia como hice con la toca de los rombos. La Macarena tiene posibilidades de meterse en estas cosas y poner en valor algo que en su día no se tuvo que haber hecho como fue desmontar ese palio»