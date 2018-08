Félix Ríos: «El Arzobispado podría plantearse dos Consejos»

Uno de los hermanos mayores con más peso en el conjunto de la Semana Santa tiene claro que la actual crisis del Consejo se podía haber evitado desde su origen. Además de este análisis, Félix Ríos saca conclusiones. «La primera -dice- que la grave responsabilidad por acción u omisión en el deterioro del Consejo y de su credibilidad como institución de la Iglesia no ha sido asumida del todo ni por todos. Y la segunda, que la modificación de los estatutos para que un presidente elija a su equipo ha servido para poco: las disensiones han sido las mismas, con el remate del anuncio de dos candidaturas surgiendo desde una misma Junta Superior.»

Considera el hermano mayor del Gran Poder que esta crisis no es de ahora «son ya demasiados años, desde 2008, que vamos de mal en peor, lo que indica que el Consejo necesita de una radical renovación en ideas, carismas y personas. Y desde el respeto resulta objetivamente complicado no ser escéptico respecto a que la renovación pueda venir de la mano de quienes han sido partícipes de esta trayectoria y de los últimos acontecimientos. En cualquier caso, la experiencia parece aconsejar la división de las hermandades de Penitencia y Glorias en dos Consejos independientes, como existe en otras ciudades, que el Arzobispado podría plantearse. Creo que ambos grupos saldrían beneficiados y no estoy pensando en términos económicos, no soy contrario a que se ayude a las Glorias»

Ríos se confiesa escéptico respecto a esa reforma general de la Semana Santa al percibir ausencias de criterios. « ¿Por qué y para qué? ¿Más seguridad, más sillas e ingresos, incorporar más hermandades, eliminar cruces? Por mucho que se trabaje, si no se definen previamente los objetivos difícilmente se hará reforma alguna. En todo caso -indica- debería evitarse la permanente invocación a la seguridad como excusa. Además de falaz, es peligroso. Lo que creo necesario es una reforma general de nuestras mentalidades propias de siglos pasados, aferradas a supuestos derechos históricos que deben ser importantes, pero no inamovibles, y así nos va. Si existiera verdadera generosidad podrían plantearse múltiples soluciones, cambios de orden o día incluidos.»

La pasada Madrugada fue a juicio de Ríos la primera después de cuarenta años en la que el Gran Poder pudo realizar una estación de penitencia sin parones y andando casi a su ritmo. Su junta quiere cerrar en estos meses los actos de 2020, el 4º Centenario del Señor. Tienen que concretar cuándo serán los traslados a las parroquias de la periferia, algo que previsiblemente sucederá en el segundo semestre de ese año, nunca antes de la Semana Santa porque «queremos además que los viernes de esa Cuaresma -anuncia- sean especiales»