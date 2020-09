«Se ha suspendido el traslado pero la misión continúa»

El traslado del Gran Poder a las parroquias de los barrios más humildes de Sevilla se enmarcaba en los actos del cuarto centenario de la talla Sin embargo el hermano mayor de la corporación Félix Ríos considera que la labor de la hermandad en esta zona es algo independiente de la estancia del Gran Poder, «lo importante de la misión-indica- no es tanto la visita del Señor sino el trabajo permanente en el territorio elegido. Nosotros llevamos dos años en los Tres Barrios con vocación de permanencia indefinida».

La visita de la imagen no es más, aunque tampoco es menos, que un tiempo fuerte de la misión evangelizadora.Para Félix Ríos el traslado era un medio «lo fundamental -añade- era la presencia del Señor allí durante tres semanas. Las acciones planteadas para ese tiempo no eran factibles, por tanto era mejor dejarlo para otra ocasión». Ante el interés mostrado por otras hermandades de traslados a barrios deprimidos el hermano mayor lo valora pero dice que «nos gustaría que no se convierta en una forma de celebrar los aniversarios. Hay hermandades del centro que tienen potencial para plantearse cuáles son sus fines e ir en busca de los alejados».

Felix Ríos pasó la última madrugada en su casa, como todos, hablando con sus hermanos hasta las cuatro o las cinco. Piensa que «cuando vuelva la Semana Santa será igual porque aquí el pueblo no es espectador sino actor fundamental. Si no volviera igual significaría que nuestra vida ha cambiado mucho». Ante una hipotética celebración de puertas para adentro en 2021 no ve que se monten los pasos si estos no pueden salir. «Espero que si no hay procesiones sí puedan estar las iglesias abiertas. Lo distintivo de la situación vivida respecto a otros momentos de la historia no es que no hubiera procesiones sino que los templos estaban cerrados. Yo con que estén abiertos me conformo».

Sobre el alto porcentaje de devolución de abonos, Ríos dice que «nunca se hizo una previsión pero que entra dentro de la lógica porque la gente prefiere el dinero en mano». La Bolsa de Caridad del Gran Poder tuvo mucha presión al principio de la pandemia. Una situación que también ha afectado a una corporación con 15 empleados. «hemos perdido casi un 30 % de ingresos con casi los mismos gastos. Lo hemos salvado anulando algún proyecto patrimonial y gracias a una provisión dotada para eventualidades”. En este paisaje pondrá fin en breve a 8 años de mandato. Su mejor recuerdo está en el jubileo de la misericordia de 2016 y el peor «en las interminables discusiones sobre la Madrugada con momentos verdaderamente tristes en mis primeros años».