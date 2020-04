Antología literaria de la Semana Santa: «El día que nos robaron», por Félix Machuca

¿En qué libro estaba escrito? ¿Qué profecía anunciaba la catástrofe? ¿Se ha hecho cierta una línea nefasta de Nostradamus? ¿O una conjunción planetaria, solo conocida por los magos astrónomos persas, sabía que esa unión astral nos dejaría un Martes Santo como este? Primero se nos cayó la arboleda. Cuyos tocones fueron arrastrados por las lágrimas sevillanas del río de la nostalgia Conde de Barajas abajo. Y los gorriones, sin casa donde cobijarse, tuvieron que emigrar de su plaza, de la plaza de Sevilla, para buscarse un nido de protección oficial por la vía de urgencia.

Una vez desarbolada, como si fuera una premonición de que lo peor estaba por llegar, nos asola una epidemia de otros siglos, para darnos una bofetada que rebaja nuestra soberbia y nos recuerda qué ligero es el paso de un mundo a otro. Un día como el de hoy, desde por la mañana temprano, San Lorenzo ha vivido siempre lo que es un gran día. Un día que se viste de colores, de niños proclamando a voces el tiempo sin amenazas de sus reinados, de relojes impacientes por marchar a compás de la música, de citas en las tascas de espinacas y vermús, de los cielos que ganamos ese día, de golondrinas que vienen a saludar a su poeta, de balcones abiertos con palmas triunfales, de claveles rosas repujando la plata, de profundas reverencias en sus templos, de plegarias encendidas con la mecha de la fe. Y la alfombra roja, que sale la Señorita de San Lorenzo, ya está extendida con gusto y paladar que quisiera para sí el del Hotel Plaza de Nueva York.

El aire no huele a pan nuevo. Pero trae en sus corrientes dinámicas primaverales impregnadas de azahares, cafés expresos y croquetas de casa Ricardo. Ahí la plaza amplía sus señas de identidad y reclama cierta pertenencia al Aljarafe que deja al otro lado del río. Es San Lorenzo en Martes Santo, en su día más dulce y blanco, trinitario por escudo, flamenco por sus andares, sublime por sus rimas. Es la jornada más castiza del barrio con sueños de bambalinas sonando a compás de las palmas del cielo, bailando por alegrías con costeros tan afinados que parecen guitarras, quizás con la gitanería en la memoria de su pasado en San Román.

Las esquinas del barrio proclaman entre los que están en el secreto que, por la noche, no hay que perderse la revirá en no sé que confabulación de calles y que siempre hay un minuto en la Gavidia para escucharle a un capataz decirle a los más distinguidos de su cuadrilla aquello de, atento a las cuadernas del barco, porque hay que disfrutar del crujido que hasta el año próximo no lo volveréis a escuchar. La primavera abre las yemas de las acacias. Pero también hace florecer en los costeros amapolas coronadas de los sonidos de la Pasión.

Y si el palio del Nombre más Dulce de San Lorenzo suena como un óle con un clavel rosa en la boca del barrio, el galeón que le da la vuelta al mundo de los sentimientos y pesares, lleva en el sereno semblante de Jesús, el pasodoble que deja la mano de Malco en suspenso, como arrepintiéndose antes de ejecutar su ofensa. Hoy la bofetá también nos la llevamos los sevillanos, aturdidos y desnortados por lo que pasa ahí afuera, en un mundo lejos de ser el seguro y confiado en el que hemos vivido. Hoy no es posible vivir nada de lo que hemos recorrido líneas arriba.

Ese territorio es hoy la devastación sentimental del martes más esperado del año para los bofeteros. Nos han robado el Martes Santo, en pleno mes de abril, cuyas mejores horas, como escribió Sabina, «las teníamos guardadas en el cajón/ donde guardo el corazón». Es verdad que no hay procesiones. Pero la Semana Santa la lleva uno en el costal de su alma.

Hoy es Martes Santo en los corazones de los trinitarios blancos. Y ahí están guardados meses de abril que deslumbraron nuestras retinas, pusieron escalofríos en la nuca y jamás nos cansamos de pronunciar su Dulce Nombre como Madre Universal. Hoy nos vemos obligados a asomarnos al balcón de la memoria, para rememorar la plaza en el madrugón abarrotado y feliz de la entrada, para darle voz al eco de las saetas más lejanas que llegan hasta el corazón de la plaza, para dejar en el oro de los respiraderos esa efímera plegaria implorada con la yema de los dedos.

Llevo en el olfato de los recuerdos el inagotable pebetero que trata de rebajar el hedor insoportable de la sala de Anás. Hoy, en el silencio expectante de la plaza de San Lorenzo, no sonará el calabrote de bronce que manda nuestro tremendo misterio. No robaron el día. Pero no pudieron quitarnos lo que llevamos guardado en el cajón…

Sevilla en blanco y negro

La ciudad, por Manuel Chaves Nogales

El periodista y escritor sevillano (1897-1944) publicó en 1921 el ensayo «La ciudad», por el que discurre su teoría de una Sevilla más allá del tópico pero que no renuncia a su raíces

Va cayendo la tarde; en los aledaños de la iglesia hay unas casitas pobres, viejísimas, con sus caras lavadas y sus zaguanes aljofifados. De ellas salen, a medida que las sombras se acercan, unas temblorosas viejecitas, el catrecillo bajo el brazo y el rosario entre los sarmientos de sus manos. Van pegadas a las paredes, fundiéndose en la sombra, hasta trasponer el atrio de la iglesia y arrellanarse en un rinconcito de la capilla donde se venera a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para permanecer allí amodorradas, musitando sus preces eternas… «Padre Nuestro, que estás en los cielos …».

Capuchinas, Eslava, Martínez Montañés, Caldereros, Teodosio, Santa Clara, Panecitos. Calles recatadas y silenciosas del barrio de San Lorenzo, sobre las que Jesús del Gran Poder hace pesar su poderío; calles, que viven casi exclusivamente de la preocupación religiosa, y mantienen en su ámbito la devoción latente, exaltada, como sentimiento único, como norma exclusiva de todo su vivir.

Cuidan de mantener esta preocupación las viejucas atemorizadas, las campanadas claras del reloj de la iglesia, que también tiene su inquietante leyenda, y el silencio mismo de estas calles, que fuerza a la meditación, a una vida interior intensa, atormentada por los sufrimientos eternos de Jesús, que el genio de Montañés supo hacer inconmensurablemente fuerte para que fuese inconmensurablemente adolorido.

Todos los viernes del año hay un incesante desfilar de devotos hacia la iglesia de San Lorenzo, durante las horas de oración. De los barrios extremos, de toda Sevilla, llegan los grupos de mujeres, que se arrodillan unos minutos ante la imagen, para balbucear sus preces. ¿Cómo siente Sevilla la devoción hacia Nuestro Padre Jesús del Gran Poder? Es indefinible; para el observador extraño, será siempre un misterio este movimiento impulsivo de nuestro pueblo hacia el Nazareno de Montañés. Es una fe ciega, indestructible, más allá de los imperativos teologales y de la misteriosa atracción de las supersticiones. Adoran estas almas débiles, debilitadas, de los sevillanos, tanto al Dios, como al hombre extraordinariamente poderoso, símbolo de la fortaleza y el dolor, que supo crear el prodigioso imaginero, para pasmo y dominación de estos espíritus fluctuantes, estos caracteres difuminados, estas almas combatidas por tan diversos requerimientos; la ciudad entera viene una vez por semana a cobijarse en esta iglesia, bajo ese Gran Poder indefinido, esa suma total de potencias divinas y humanas.

La capilla donde se venera esta imagen es la sensación más fuerte, más definitiva, que hemos recibido de la devoción de un pueblo. La iglesia fría, ensombrecida, hace resaltar la luz, la vida de esta pequeña capilla, refulgente, cálida, calor suave de oraciones ininterrumpidas, que unos labios comienzan, otros continúan y ningunos cierran, como una sola y compleja manifestación de piedad.

En la soledad del templo, la capilla del Gran Poder, creada por la Hermandad, vivificada por el sentimiento popular, más cercano a sus hermandades que a sus parroquias, promueve la sensación de una sola llama encendida por la piedad y el temor; llama en la que van consumiéndose los corazones como la cera de las candelarias.

Tiene, además, esta imagen la reverancia que le otorga el ser la más fuerte emoción de nuestra Semana Santa. La salida procesional de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, deja en el ánimo tal sensación de poderío y sublimidad, que durante todo el año la visión grandiosa de los hieráticos penitentes perdura en el sensorio de quienes los vieron pasa, sobrecogidos, aterrorizados por el escalofrío de la madrugada y la nota desgarrada de una saeta.

¿Por qué el optimismo? ¿Qué pueblo nos lo trajo? ¿Cómo arraigó en esta tierra llana? ¿Qué optimismo, en fin?

Sobre la ciudad consagrada por el genio armonioso de unos artistas, podría elevarse fácilmente otra ciudad atormentada; bastaría que otros artistas hondos y honrados, supieran interpretar esta entelequia, siguiendo el ritmo de sus almas atormentadas. Así, toda Andalucía; hablase de la Andalucía alegre, y se le opone la Andalucía trágica, aunque esta última haya sido, hasta ahora, poco afortunada en su expresión. El dolor y el placer son términos rudimentarios aún, y de uno a otro, la ciudad va en brazos, plegándose dócilmente a un imperativo temperamental. Supongamos que la visión clara, plenisolar, anecdótica, no nos satisface, y que logramos dar una cifra inarmónica y trágica de esta entelequia, ¿qué habríamos conseguido? Entonces preguntaríamos de nuevo: ¿Por qué, el dolor? Y no sabríamos contestarnos.