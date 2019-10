Duelo de titanes en el próximo concierto de Fundación Excelentia: Beethoven frente a Brahms Será el 10 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y de propina dos piezas de Smetana

De nuevo dos titanes de la gran música frente a frente en la nueva producción de Fundación Excelentia para el próximo 10 de octubre a las 19:30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Nada menos que la obra cumbre de Beethoven con su Sinfonía núm. 5 en do menor Op.67 y el precioso Concierto para violín y orquesta de Brahms. Y como aperitivo las dos delicadas piezas de Smetana: Má Vlast (Mi patria) y Vltava (El Moldava). Todo ello de la mano del director Kynan Johns al frente de la Orquesta Clásica Santa Cecilia y con la genial Ye-Eun Choi como violinista.

Sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven está todo dicho, se gestó en uno de los períodos más productivos de Beethoven. Entre 1804 y 1808, además de embarcarse en la composición de esta sinfonía, también produjo la Cuarta, la Sexta y el Concierto para piano nº 4, entre otros. Cada sinfonía de Beethoven tiene su carácter perfectamente definido: la Heroica, la Pastoral, la simpática Octava, la bucólica Cuarta. Pero la Quinta es inclasificable. Es, simplemente, una de las más grandes sinfonías de todos los tiempos y, para algunos, la que más.

En la Historia de la Música hay muchas melodías memorables y recordadas, pero células temáticas, no. Y, desde luego, ninguna como las famosas cuatro notas -"la llamada del Destino"- con las que se abre la Quinta Sinfonía de Beethoven (ta-ta-ta-chan); una célula temática que es, a su vez, el sustento de este edificio musical genial: cuatro notas (tres breves y una larga) que recorren toda la obra dándole una solidez y una unidad extraordinarias. Una de las primeras y una de las pocas grandes creaciones construidas con tan poco, pero tan asombrosamente elaborado. De esas simples cuatro notas del comienzo surge un torrente imparable de música que no cesa hasta la impresionante y agotadora coda. Una experiencia artística que, por más que la repitamos, nunca deja de causarnos una gran impresión

Brahms se resignó al hecho de que pocos violinistas interpretarían su concierto. Esto no fue solo porque algunos afirmaron que era un concierto no tanto para el violín como "contra el violín", sino porque era endiabladamente difícil y, para los oídos de sus contemporáneos, no tan impresionante como otras obras de bravura musical. Pero ha ganado seguidores durante todo el siglo XX y hoy ningún gran solista internacional elude el desafío de "pelear" con la orquesta para defender este puntaje.

Y entre esos valientes contamos en este concierto con la brillante violinista coreana Ye-Eun Choi que se define por su sonido dinámico, rico en timbre vibrante, sensibilidad y matices. Su colorido y expresivo lirismo y virtuosismo le han valido elogios por sus compromisos como solista y músico de cámara. Fue descubierta y asesorada por Anne-Sophie Mutter a los 16 años en 2005 quien ha dicho sobre ella: Interpreta una música que busca expresarse de manera individual; quien tiene un sonido distinguido y reconocible y tiene una excelente sensación instintiva para la música. Esto es precisamente lo que se requiere naturalmente de un solista: alguien que no solo interpreta una pieza, sino que la hace suya. Ella se encuentra entre los violinistas más talentosos".

Antes de estas dos impresionantes obras se podrá escuchar The Moldau, poema sinfónico del compositor bohemio Bed?ich Smetana que evoca el flujo del río Vltava o, en alemán, el Moldau desde su nacimiento en las montañas del bosque en Bohemia, a través del campo checo, hasta la ciudad de Praga. Una obra devotamente patriótica, The Moldau captura en la música el amor de Smetana por su tierra natal. Completada en 1874 y presentada por primera vez al año siguiente, la pieza constituye el segundo movimiento de una suite de seis movimientos entre los que está también Má vlast (Mi país), que se estrenó en su totalidad en Praga el 5 de noviembre de 1882.

La Fundación Excelentia abre la venta de abonos para una temporada 19/20 cuajada de grandes obras del repertorio a los mejores precios, con la participación de grandes figuras del panorama internacional, como Lavard Skou Larse, Daniel Raiskin o Kynan Johns, que interpretarán obras tan populares como Carmina Burana, El Concierto de Aranjuez, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák o el Concierto para piano y orquesta n.2 de Rachmaninov.

En los próximos meses, Fundación Excelentia seguirá, dentro de este ciclo con grandes compositores y directores, además de la siempre fiable Orquesta Clásica Santa Cecilia y, en ocasiones, la Sociedad Coral Excelentia de Madrid. El 31 de octubre habrá la oportunidad de escuchar a Mendelssohn y Tchaikovsky con la obertura de Sueño de una noche de verano del primero y el Concierto para piano y orquesta número 1 y la Sinfonía número 4 en fa menor Op.36 de Tchaikovsky. El 13 de noviembre una celebración de lujo en la que se lucirán los coros, con la Misa de la Coronación en Do Mayor K.317 de Mozart y la última de las sinfonías de Beethoven, la monumental Sinfonía número 9 en re menor Op.125 Coral. Ya en vísperas de Navidad, el 14 de diciembre, como suele ser habitual, no puede faltar El Mesías de Händel.

Dentro del año nuevo, otros dos clásicos de la programación de Excelentia, Mahler con su Sinfonía número 5 y Tchaikovsky y el Concierto para violín y orquesta en Re Mayor Op.35. Será el 6 febrero 2020, como siempre a las 19:30h. El 26 febrero es tiempo para la gran música clásica española, con el Concierto de Aranjuez de Rodrigo y Nocturnos de Andalucía de L. Palomo a los que acompañará la conocida Sinfonía núm. 9 en mi menor, "Del Nuevo Mundo" Op.95 de Dvorák.

Acercándose la Semana Santa, no puede faltar el impresionante Réquiem de Mozart al que acompañarán Schicksalslied, La canción del destino, Op. 54 de Brahms y Sinfonía número 5 Reforma de Mendelssohn. Será el 4 marzo. El día 25 del mismo mes el Auditorio Nacional acogerá otra de las funciones clásicas de Excelentia, los Clásicos Rusos, con una selección de lo mejor de estos compositores: R.Korsakov y la Obertura de la Gran Pascua Rusa; Rachmaninov y su Concierto para piano y orquesta número 2; Khachaturian la las Suite de Masquerade; para terminar con la vibrante Obertura 1812 de Tchaikovsky.

Con la llegada del buen tiempo, el 14 mayo se rinde un particular homenaje a Beethoven con algunas de sus más aclamadas obras, como la obertura de Coriolano, el bellísimo Concierto para piano y orquesta número 5 Emperador y la impresionante Sinfonía número 3 Heroica. Y termina la temporada 2019/2020 con el monumental Réquiem de Verdi.

Además del ciclo Grandes Clásicos, Fundación Excelentia, como es habitual mantendrá su Ciclo Música y Vino en la Sala de Cámara del Auditorio. También estarán al menos tres conciertos extraordinarios, el de Año Nuevo, el 2 de enero de 2020, la interpretación de La Pasión según San Mateo el día 6 de marzo y la Gala de Zarzuela del 7 de mayo. También se continuará con el Ciclo Grandes Óperas y, como es norma de la casa habrá sorpresas con música de cine, óperas para niños, zarzuelas y otras músicas.

La Fundación Excelentia ha anunciado igualmente una serie de ventajas para sus abonos, entre los que figuran la flexibilidad en la asistencia de conciertos, se canjeará un concierto del abono por cualquier otro de la Fundación en caso de no poder asistir; la suscripción gratuita a la revista, de la que se enviarán los 6 números anuales con toda la actualidad musical; y una serie de descuentos para los conciertos extraordinarios.