Patax, Neuman, Javiera Mena... los mejores conciertos del fin de semana El próximo lunes también hay otra cita especial: Martha Reeves and The Vandellas

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 19/10/2018 11:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Patax, buque insignia de la nueva fusión de estilos en el ámbito internacional, regresa a Madrid después de haber presentado con gran éxito su nuevo disco “Creepy Monsters” y todo su repertorio en España y en otros países como EE.UU, México y Colombia. La banda liderada por el percusionista Jorge Pérez González viene demostrando en los últimos años cómo llenar los mejores teatros de la capital, sin perder la frescura de los conciertos en clubs de jazz donde esta formación empezó su andadura. Ahora, después de haber recorrido medio mundo, Patax es consciente de la expectación que ya despierta y regresan a la mítica sala Joy Eslava, el sábado 20 de octubre con todo su artillería y colaboraciones estelares como la del gran Jorge Pardo, para deleitar a sus incondicionales y a sus cada vez más seguidores con su arrollador directo.

ENTRADAS

Veintiuno presentan «Gourmet» (Warner Music), su nuevo álbum, este sábado, 20 de octubre en la sala El Sol. En el concierto no faltarán las canciones que han ayudado a Veintiuno a dar un paso más en su carrera gracias a este disco, como es el caso de Dopamina, El Desfile, Tu nombre o Cabezabajo, que se han colado en las listas de lo más viral de Spotify España y que en el caso de Dopamina, ya cuentan con casi 200.000 reproducciones en esta plataforma. Además, también habrá tiempo para las canciones de sus anteriores trabajos, con los que esta banda de Toledo se daba a conocer: «Nada parecido», «Grandes felinos», «Sublime»...

ENTRADAS

Baiuca es el nuevo proyecto capitaneado por Alejandro Guillán, donde consigue combinar lo más avanzado y vanguardista de la música electrónica y las raíces más salvajes y puras de su Galicia natal. «Solpor» es el título de su álbum debut, que contiene nueve canciones y ha sido producido por el propio artista: un diálogo entre la Galicia de antes de ayer y la de pasado mañana, al que en directo se le suman las proyecciones del video-artista Adrián Canoura. Será presentado este sábado 20 de octubre en la sala Alevosía, como parte de la edición número 14 del ciclo 981Heritage SON Estrella Galicia.

ENTRADAS

The Limiñanas están en la vanguardia de la escena de garaje francés actual. Velvet Underground, Stooges, Standells, Chocolate Watchband, Billy Childish y otros héroes del garage ; Ennio Morricone, John Barry y canciones sixties italianas; Can, Neu ! y todos los caballeros teutónicos del groove motorik, Cramps claro está, Nick Cave, Gainsbourg..: Lionel y Marie de Limiñanas conocen todo esto de memoria, es su catecismo. Actuarán el viernes 19 de octubre en el Teatro Barceló.

ENTRADAS

La banda murciana Neuman regresa a Madrid para ofrecer un concierto en la sala Ochoymedio el sábado 20 de octubre, el que interpretarán las canciones de su nuevo trabajo discográfico, «Crashpad», y también sus mejores temas. El grupo nació en 1998 y está formado actualmente por Paco Román como vocalista, guitarra y compositor; Dani Molina al piano y al bajo; y José Sánchez a la batería.

ENTRADAS

Javiera Mena presentará su álbum «Espejo» en la sala But el 19 de octubre en un show de larga duración, en el que también hará un repaso de toda su discografía. «Espejo» está compuesto y producido por Javiera Mena, y ha contado según la canción con la colaboración de El Guincho, Nico Parra, Alizzz, Fernando Herrera y Juan Sueiro en producción. El álbum cuenta con diez canciones, donde el público podrá reencontrarse con su clásico electropop fusionado con sonidos muy frescos y renovados asentados en future pop, digital disco, synth pop y dembow.

ENTRADAS

Y mientras llega el próximo «finde»...

Marlango presenta su nuevo álbum «Technicolor» el martes 23 de octubre en el Teatro Rialto. Se trata de un disco en el que el grupo nos plantea «diez estados de ánimo, diez atmósferas que permiten al oyente entrar en un universo irreal. Creemos que cada persona que lo escuche va a tener su propia opinión porque no se parece mucho a ninguno de nuestros discos anteriores. La ausencia de guitarras y de bajos, el sonido de los pianos, el tratamiento de la voz, las cuerdas, los metales, las percusiones, todo eso ha sido pensado de una manera nueva. Es la primera vez que hacemos un disco con un concepto previo, con la idea de que las canciones fueran parte de la banda sonora de una película que nos hemos ido inventando».

ENTRADAS

Damien Jurado y su sentido folk-rock llega el lunes 22 de octubre al Teatro Calderón. El estadounidense presentará «The Horizon Just Laughed» en formato banda y estará teloneado por el ilicitano Nacho Casado, que hará lo propio con su primer disco en solitario, «Verào», de filias sonoras brasileñas y jazzies.

ENTRADAS

Martha Reeves & The Vandellas, el grupo femenino con más éxito de Motown tras las Supremes, actuará el lunes 22 de octubre en el Nuevo Teatro Alcalá. Desarrollaban un estilo más sureño que el de aquellas y se fundamentaban en Martha Reeves, una vocalista de Alabama que se inició musicalmente cantando en los servicios religiosos dominicales. Nadie pone en duda que la canción que mejor define al grupo es «Dancing In The Streets», una composición de Marvin Gaye junto al productor William «Mickey» Stevenson. Además, el espíritu optimista del tema le convirtió en uno de los más bailados de la época. Ahora vamos a poder ser testigos del encuentro con uno de los nombres míticos de la historia de la música popular, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 artistas inmortales. Martha Reeves & The Vandellas han vuelto a los escenarios respaldadas por una banda imponente, devolviéndonos los mejores recuerdos, manteniendo vivo el espíritu de la música en directo y asegurándose de que mantengas en la memoria lo que siginifica Motor City.

ENTRADAS