Quentin Gas & Los Zíngaros: «Nadie es dueño de un tipo de música, el arte fluye, se mezcla y se copia hasta convertirse en lo que es» La banda de psicodelia gitana presenta en El Sol su nuevo disco, en el que mezclan sus canciones con sonidos captados por la NASA

Nacho Serrano

Quentin Gas & Los Zíngaros, que definen su música como «si Camarón hubiera grabado con Tame Impala entre Sevilla y Londres», se formaron en 2016, y sólo con un disco y un puñado de sorprendentes singles, han ido atrayendo hacia su psicodélica espiral flamenca tanto a público como a crítica, convirtiéndose en una de las bandas revelaciones de 2017 con su disco «Caravana», cuya canción más conocida, Deserto Rosso», donde pone voz el genial Niño de Elche, consiguió meterse en las listas de mejores discos en revistas como Mondo Sonoro y Ruta 66.

Ahora presentan «Sinfonia Universal Cap 02» (este viernes 26 de octubre en El Sol, 22h. 10€ entradas), una obra musical conceptual de ciencia ficción que narra el más que posible futuro cercano de la humanidad: el éxodo de la Tierra para sobrevivir en otros planetas. Las composiciones musicales de Quentin Gas se mezclan, en perfecta armonía, con los sonidos de diferentes cuerpos astrales, recogidos por la N.A.S.A. convertidos en ondas sonoras, mediante radiación electromagnética. El disco,que formará parte de una trilogía editada por Everlasting Records, es un primer capítulo producido por Raúl Pérez y Quentin Gas, grabado y mezclado por Raúl Pérez en La Mina, Sevilla, (Niño de Elche, Soledad Vélez, Novedades Carminha, Guadalupe Plata...) y masterizado por Nick Robbins en Sound Mastering (My Bloody Valentine, The Pogues, The Zombies...) de Londres.

Esta misma semana habéis estado en Sofía, ¿qué tal funciona vuestra música fuera de las fronteras española?

La verdad que funciona muy bien. Hemos estado en Colombia en el festival Rock al Parque, en una gira por Marruecos, en Colonia Alemania...y siempre hemos sentido que entienden nuestra musica a la perfección. Supongo que les atrae lo diferente...

Vuestro nuevo disco es un paso firme hacia la consolidación del grupo. ¿Como os sentís en lo personal ante este lanzamiento, en comparación con el disco anterior?

Nos sentimos genial, con mucha ilusión por esta nueva etapa, con caras nuevas, nuevo sello y nuevas canciones. Estamos a tope de fé en la banda. Estamos muy dentro!

¿Cómo surgió la idea, el concepto o hilo argumental que hay detrás de este disco, y cómo fue su desarrollo?

Surgió de la necesidad de contar una historia nueva, y volver a repetir la formula de un disco conceptual pero esta vez con un hilo argumental mas desarrollado. Desde pequeño me fascina la astrología, todo lo que tenga que ver con las estrellas...el universo...y quise mezclar esa pasión con la idea de trasfondo que tiene este disco que no es mas que una crítica al ser humano y su futuro fuera del planeta Tierra. Al enfocar el concepto me di cuenta que no podía contarlo en un solo disco y se me ocurrió plantear una trilogia con este «Cap 02» como introducción a la historia y con un «01» como precuela y un «03» como secuela. Va a ser bonito ver cómo la gente irá descubriendo mas a medida que se publiquen el resto de discos. Pero este disco, este capítulo tiene una peculiaridad. Cada track del disco es un astro/planeta y cada cual tiene un sonido grabado por la NASA el cual hemos incluido y mezclado con la música correspondiente de cada canción. Hemos unido los sonidos terrestres con los del cosmos...

Parece que los debates sobre la «pureza» del flamenco vuelven a estar muy azuzados por los sectores más fundamentalistas. Niño de Elche, con quien habéis colaborado, se ha llevado unos cuantos palos. Rosalía también… ¿Qué posición tenéis al respecto?

Si me hablas de la apropiación cultural te diré que me parece un cuento chino. Nada ni nadie es dueño de un tipo de música ni de una corriente artística puesto que el arte fluye, se mezcla y se copia hasta convertirse en lo que es. Otro tema muy diferente es que a una persona le pueda gustar como canta un gitano mas que un payo... pero no por ello hay que crucificar a personas, a artistas que se expresan por con el flamenco por el solo hecho de exprimentar o hacerlo a su manera. Porque, ¿acaso Camarón no hacía lo mismo a finales de los 70? Y fíjate que ahora es un dios... Hay que tener un poco de memoria historica.

¿No crees que el «Omega» está un poco sobrevalorado, a nivel artístico y de poder influyente?

No se que contestarte a eso pero si te diré que a mi ese disco no me ha influido en absoluto a la hora de fraguar la idea de Quentin Gas & Los Zíngaros. De hecho, y no me averguenza decirlo, llegué muy tarde a él, cuando incluso grabé el primer disco. Recuerdo que me impresionó pero no como «La Leyenda del Tiempo» ni como el primer disco de Lole y Manuel, que si fueron discos y artistas que me animaron a formar la banda.

Cuando se os describe se menciona mucho Tame Impala, pero creo que Temples os molan incluso más, no es así?

Si es verdad que si escuchas el disco «Caravana» es muchísimo mas Temples que Tame Impala pero personalmente me gusta más Tame Impala e incluso esta última etapa mas electrónica. Simpatizo mucho con la evolución musical que está atravesando Kevin Parker.

Qué os parece la escena de nueva psicodelia en España? Algún grupo destacable?

La escena psicodélica española está ahora mismo muy potente con bandas como Baywaves, Rufus T. Firefly, The Wheels, Alien Tango, Derby Moteretas Burrito Kachimba, Vera Fauna, Bittersweet, My Expansive Awareness y decenas de bandas mas todas super interesantes...

Se dice mucho que psicodelia es «Libertad creativa», pero veo esa descripción tan ambigua como lo del «punk es actitud». Para mí, es evocar o recrear las sensaciones que generan los estados alterados de conciencia, ¿qué es para vosotros? ¿Los enteógenos han jugado un papel importante en vuestra música alguna vez?

Pues yo no lo habría definido mejor, opino lo mismo. Creo que la música psicodélica, ya sea rock, pop, aflamencada, etc... tiene que tener algo en común; crear un sonido y un ambiente el cual haga que tu mente vuele hacia otra parte. No todo se le puede llamar psicodelia como ahora pretenden porque la etiqueta esté de moda.