«Rhapsody of Queen», los grandes clásicos de Freddie Mercury llegan a Gran Vía El Teatro Rialto conmemorará el 50 aniversario del mítico grupo, del 11 de julio al 18 de agosto

Del 11 de julio al 18 de agosto, el Teatro Rialto (Calle Gran Vía, 54) acoge el espectáculo «Rhapsody of Queen», una nueva producción que presenta a cuatro cantantes internacionales junto a una banda de rock formada por ocho músicos, que recorerrán durante 150 minutos los grandes éxitos del grupo liderado por Freddie Mercury.

Treinta grandes clásicos de Queen como «We will rock you», «Who wants to live forever», «Bohemian Rhapsody», «Kind of magic» o «We are the champions» sonarán en este gran show que va acompañado por un gran despliegue técnico y visual, que podrá verse de martes a jueves a las 20.30h, los viernes a las 21.00h, los sábados en doble función a las 18.00h y 21.00h; y los domingos a las 19.00h. Entradas a la venta en El Corte Inglés, Entradas.com, Ticketea, teatrorialto.es y taquilla del teatro.