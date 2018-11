Sensation Rise, «la grandeza» de la electrónica Charlamos con el DJ Abel Ramos acerca de la fiesta de este sábado 3 de noviembre en Ifema

Sensation, el festival nacido en Amsterdam en el año 2000 y que ha viajado por más de 35 países, llega a Madrid con un show totalmente nuevo, Sensation Rise (entradas con descuento en Oferplan) Un show que representa el viaje hacia la euforia final a través de un mundo deslumbrante para los sentidos. IFEMA es el recinto escogido y el próximo 3 de noviembre se convertirá en el club más espectacular que jamás se haya visto en la capital. Con capacidad para más de 20.000 personas, todos los asistentes estarán unidos por la música y vestidos de blanco, código de vestimenta del festival. La espectacularidad del escenario, las actuaciones acrobáticas y los efectos de agua, de sonido y de luz son algunos de los mayores atractivos de Sensation Madrid.

El famoso evento de música dance es sinónimo de diversión, elegancia, y sobretodo, buena música electrónica, que vendrá de la mano de un auténtico cartelón de DJs. Jose AM, Stereo Coque y Whoisjody serán los encargados de abrir el festival con sus sesiones. Posteriormente tendremos, por un lado, representación nacional con los consagradísimos Abel Ramos >< Albert Neve mientras que por otro, los DJs holandeses Shermanology, Kryder y el DJ residente de Sensation, Mr. White, sabrán perfectamente cómo hacernos vibrar con sus sesiones.

Los holandeses W&W, Nicky Romero y Fedde le Grand pondrán el broche de oro a la fiesta blanca completando el cartel. W&W se caracterizan por haber trascendido las fronteras de género y atravesado el mundo con su música y actuaciones y son actualmente los DJs número 14 del mundo según la prestigiosa revista DJ Mag. Nicky Romero ha pasado de ser un joven maravilla a convertirse en uno de los artistas más influyentes de su tiempo y el gran Fedde le Grand, que forma parte de la familia Sensation siendo el DJ en el que más ediciones ha actuado, es una de las figuras más icónicas en el siempre cambiante género de la música House. Todos ellos dejarán sin duda su huella en Sensation España.

Es uno de los mejores carteles del momento, entre los artistas se encuentran unos cuantos top 100 a nivel mundial, pero sobre todo lo que más me gusta es la variedad musical con la que podremos disfrutar.

¿Qué podremos ver en su show?

Nuestra actuación se caracteriza por ser una sesión trepidante y llena de energía, donde intentamos que el público no pare ni un segundo. Creo que somos unos buenos creadores de sensaciones.

¿Qué es lo que más le gusta de los grandes festivales de electrónica? ¿Cree que son un mundo aparte de los festivales “indies”, o son más parecidos de lo que parece?

Bueno, tienen ciertas similitudes. Ambos están creados para que la gente disfrute. Tal vez la diferencia está en el alma musical de cada uno de ellos y, siéndote sincero, es increíble ver y sentir la magnitud y la grandeza a la que ha llegado la electrónica. Ver a tanta gente vibrando y disfrutando de este estilo musical es algo que no tiene igual.

En su opinión, ¿qué significa para Madrid acoger un evento como este?

Creo que es una de las mejores noticias que podíamos tener. Estos eventos con tanto prestigio a nivel internacional, son un foco perfecto para que otros promotores y eventos se fijen en la ciudad como destino para sus festivales.

¿Cree que la capital está por fin poniéndose las pilas a nivel de macroconciertos?

Sí, y es de agradecer. Hemos pasado algunos años grises en cuanto a festivales y ocio nocturno se refiere. Ver tantos y tan buenos eventos, hace que Madrid sea un referente a nivel mundial.

¿Cómo afectó el caso Madrid Arena a la escena de electrónica española? ¿Cree que los promotores tienen la lección aprendida y nunca se repetirá algo así?

La verdad, es muy triste recordar ese momento. Afectó muchísimo y todavía se notan las consecuencias de aquello en todos los sentidos. También es justo decir que ahora las medidas de seguridad en cualquier evento son altísimas y, de corazón, creo que no se volverá a repetir, o por lo menos eso es lo que yo deseo.

A nivel musical, ¿qué es lo más interesante que está pasando en la escena de música electrónica internacional? ¿Sigue tan potente como siempre o el ascenso del «latin urban» la ha eclipsado un poco últimamente?

Me encanta como está la escena electrónica actualmente. Me gusta la mezcla que existe en estos momentos de estilos; eso hace que la música gane en matices y sea mucho más alegre. Referente al «latin urban», no podemos negar que ha entrado fuertísimo en la escena musical a nivel mundial, y además pienso que esto es bueno, todo lo que venga a sumar es positivo.

¿Cuáles son tus próximos planes a nivel artístico?

De momento estoy centrado en mi formación junto a Albert Neve. Es algo que empezó de forma casual y que poco a poco se está situando en la escena electrónica. Le echamos muchas horas al día y aparte de ser mi compañero, es casi como un hermano y me encanta sentir que estamos consiguiendo grandes cosas juntos.