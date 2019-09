Teatro Kapital celebra su 25º aniversario con Gianlucca Vacchi, el DJ más cotizado del mundo El club ha organizado una gran fiesta de reentrada tras el verano, el próximo viernes 13 de septiembre

El club Teatro Kapital inaugura una nueva etapa en el año de su 25 aniversario y lo hace por la puerta grande: con una rentrée que tiene como artista invitado al Dj más cotizado del mundo: Gianlucca Vacchi. El emblemático nightclub de siete plantas, recientemente nominado para el ranking «The World’s 100 Best Clubs’ 2019», promete una fiesta llena de sorpresas en la que asegura renovar por completo el concepto de show.

El artista italiano Gianlucca Vacchi, que causa furor entre las celebrities y actuó el pasado junio en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, es sin duda el Dj más solicitado del mundo, y ha superado incluso a Paris Hilton. La filosofía de Teatro Kapital está basada en regalar, en cada ocasión, lo mejor a sus visitantes, algo que pondrá en marcha con más fuerza en su fiesta de rentrée del 13 de septiembre.

«Estamos montando algo grande», explica David de las Heras, General Manager del emblemático nightclub. «Queremos que Madrid se oiga en el mundo entero gracias al 25 aniversario de Teatro Kapital, por eso apostamos por figuras internacionales de reconocido prestigio como Gianlucca Vacchi para la rentrée, como primer acto de este gran aniversario. Nuestro CEO, Luis Miguel López, va a tirar la casa por la ventana en la programación de eventos que tenemos diseñada, por los 25 años de Teatro Kapital y los 50 años de Grupo Kapital». Además de Gianlucca Vacchi, esa gran noche actuarán los Dj Nicola Zucchi, Coronel, Juan Valiente y Ristori.

Este club recientemente nominado al ranking The World’s 100 Best Clubs’ 2019 anuncia también que, en esta nueva etapa, contará con el talento de José Luis Sixto, el director artístico de espectáculos musicales como The Hole y El Médico. «Vamos a reinventar la puesta en escena de los shows que se hacen en España en base a las nuevas tendencias», añade De las Heras.

José Luis Sixto y su equipo se sumarán a los más 200 profesionales que trabajan en Teatro Kapital, entre ellos directores de baile, bailarines y escenógrafos, que cada noche de jueves a sábado se encargan de transportar a sus visitantes a «mundos únicos llenos de arte, espectáculo, ritmos, glamour y diversión», concluye De las Heras. «Teatro Kapital lleva años como punto de encuentro que recibe a grandes estrellas, artistas y famosos en cada espectáculo, prometiendo espacios exclusivos, la mayor calidad musical y experiencias inéditas dentro del Triángulo de Oro de Madrid».