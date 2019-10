Vuelve el ciclo «Los domingos al teatro» con ópera, circo, títeres, danza y teatro para todos los públicos Del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2019 en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid acoge una nueva edición del ciclo 'Los domingos al teatro' que, del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2019, presenta cinco divertidos espectáculos infantiles para disfrutar en familia. Lar (La casa, el hogar), The Adventures of Curious Ganz, Música para el mundo mudo de Charlie Chaplin, El Cascanueces y El vuelo de Nikki se podrán ver el 15 de octubre, 3 y 17 de noviembre y el 1 y 15 de diciembre a las 12 h, respectivamente.

‘Los domingos al teatro’ arranca el 20 de octubre con Lar (La casa, el hogar), una obra con toques circenses de la compañía andaluza LaSal. El montaje, dirigido por Julia Ruíz e interpretado por Raquel Cruz y Emilio Arquillo, crea un universo poético que invita a reflexionar sobre el concepto de hogar a través de la plasticidad de las imágenes, las acciones, el ambiente sonoro y la música. Todo un conjunto escénico para estimular los sentidos, la imaginación y las emociones de espectadores de todas las edades.

El día 3 de noviembre es el turno de la ciencia con The Adventures of Curious Ganz de la compañía británica Silent Tide. Un espectáculo de títeres que forma parte de la programación especial del III Festival Pendientes de un Hilo, que este año ha sido galardonado con el Premio a la Mejor Producción para niños mayores de 8 años en The Offies (The Off West End Theatre Awards) de Londres. La historia, creada por Sarah Wright, está basada en la auténtica vida del científico del siglo XVI, Joachim Ganz. A través de la escenografía, los títeres, la música y unas pocas palabras (en inglés), el espectáculo supone una estupenda oportunidad para practicar el idioma anglosajón con una compañía nativa.

Música para el mundo mudo de Charlie Chaplin llevará al Teatro Auditorio el universo mágico de Charlot el día 17 de noviembre. En este espectáculo de la compañía Redomi se combinan viejas melodías conocidas por mayores y pequeños con temas originales, acompañados por efectos sonoros creados con peculiares instrumentos procedentes de todas partes del mundo.

El 1 de diciembre una versión operística de El Cascanueces acercará a los más pequeños a una de las grandes obras del genio Tchaikovsky. La compañía Ferro Teatro ha adaptado al castellano varias canciones para ahondar en la intención didáctica del espectáculo, que busca despertar en los niños el interés por la música y el teatro.

‘Los domingos al teatro’ se clausurará el 15 de diciembre con El vuelo de Nikki, una obra de danza y música creada por Marisa Amor en colaboración con Óscar G. Villegas y el músico Vasyl Hrosu. La protagonista, Nikki, lleva el nombre de una de las primeras mujeres que voló en globo aerostático. Una chica que quiere tocar las nubes, y que guiará al público en un recorrido por aquellos pequeños gestos invisibles que nos alegran la vida.