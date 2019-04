La adorable bisabuela comunista que filtró información nuclear a los soviéticos durante 40 años

«La espía roja» está dirigida por el británico Trevor Nunn, (ganador del premio Olivier y el premio Tony, director de la representación teatral de Los miserables o Noche de Reyes), a partir de un guion de Lindsay Shapero (Royal Wives at War, Enid) que adapta la novela homónima de Jennie Rooney. La oscarizada Judi Dench (Skyfall, Shakespeare in Love) da vida a la anciana ex espía y la prometedora Sophie Cookson (Gypsy, Kingsman: Servicio Secreto) a Joan en su juventud.

Sinópsis: Joan Stanley (Judi Dench) es una encantadora anciana que jamás ha levantado ningún tipo de sospecha… hasta que una mañana agentes del MI5 llaman a su puerta para llevársela detenida. Ha salido a la luz uno de los mayores casos de espionaje del KGB y Joan es una de las sospechosas. Durante el interrogatorio Joan vuelve a los años 30, cuando estudiaba Física en Cambridge y se enamoró de un joven comunista, Leo Galich, el mismo que tiempo después, durante la II Guerra Mundial, le puso ante una difícil encrucijada: elegir entre traicionar a su país o salvar al mundo de una catástrofe nuclear.