«El asesino de los caprichos», un psicópata bajo la inspiración de Goya

El metro de Madrid es protagonista involuntario en una reveladora secuencia de ‘El asesino de los caprichos’. En la estación de Goya el viajero se topa con la serie de grabados con los que el pintor representó desde la sátira la sociedad española de 1799. Una pista para que las dos mujeres policías protagonistas del thriller de Gerardo Herrero puedan unir fuerzas y atrapar a un asesino en serie que reproduce tan macabras estampas. «La escena del metro, en la que la criada filipina muestra las ilustraciones a los policías, fue la que más me costó escribí», confiesa el veterano director, que presentó la película junto a las dos actrices en el reciente Festival de Sitges.

Herrero se documentó a fondo. «Visité la Calcografía Nacional donde se guardan los cuadros –lugar en el que se interroga al director en el filme– y el taller de la madre de la guionista Ángela Armero que es grabadora». Para el director de ‘La playa de los ahogados’, «Goya es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Sus caprichos representan de forma brutal la sociedad en la que vivía. Solo una mente prodigiosa, con un impresionante talento visual, sería capaz de contar tanto en imágenes».

La segunda parte del proceso implicaba al departamento de policía. «La sociedad ha cambiado –cuenta Herrero–. La comisaria jefa de la comisaría que visitamos era una mujer. Me pareció muy interesante contar con dos policías mujeres, muy opuestas entre sí. Hubo tanta química entre Maribel [Verdú] y Aura [Garrido], que parecía que habían nacido para trabajar juntas». Carmen Cobos, independiente y solitaria, y Eva González, casada con un hijo, comienzan con mal pie, pero acaban complementándose.

Más allá de la acción y el suspense, ‘El asesino de los caprichos’ es una buddy movie en femenino, con un atractivo e intenso cara a cara entre estas dos mujeres antagónicas. «Carmen tiene que entender que Eva priorice su vida por encima del trabajo», comenta Maribel Verdú, que recurrió al cine clásico para componer a la primera inspectora de su larga carrera. «Yo que he interpretado a mujeres sufridoras, me he resarcido por fin con esta policía. En mi vida he visto mucho cine negro, como los filmes de Lauren Bacall y Humphrey Bogart, y últimamente también series, como ‘El puente’, en la que la protagonista se mueve en un mundo de hombres, con el sarcasmo por delante. Me centré en la forma de andar, de sentarse».

Por su parte, Aura Garrido destaca lo extraordinario que resulta interpretar a mujeres policías que no se soportan en la ficción. «Normalmente las películas están protagonizadas por dos hombres o una mujer y un hombre policías. Me gustó que estas dos profesionales fueran tan diferentes, que luchen por conciliar sus trabajos absorbentes con sus vidas personales». La actriz también destaca que su personaje «no quiere renunciar a nada, sabe lo que quiere y, por eso, su vida familiar afecta a su trabajo, y al contrario». El trepidante caso les une, y no les queda otra que entenderse. «Están obligadas a trabajar juntas, aunque no lo quieran, y eso resultó divertidísimo de interpretar», recuerda.

Casualidades de la vida, ambas actrices volverán a interpretar a una inspectora de policía: Maribel Verdú en la serie de televisión ‘No te puedes esconder’, junto a Eduardo Noriega; y Aura Garrido en ‘El silencio de la ciudad blanca’, adaptación de la novela de Eva García Sáenz de Urturi, con Belén Rueda y Javier Rey. Gerardo Herrero también adelantó que prepara una nueva serie para la que ha necesitado contactar con algunos guardias civiles.