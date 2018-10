«Las autonosuyas» ya adelantó el ridículo lingüístico de TV3 entre Ada Colau y el exalcalde de Medellín

Actualizado 30/10/2018 a las 16:26

En julio de este año, el Instituto Cervantes contabilizó 577.246.327 de hispanohablantes en todo el planeta. Entre ellos están, sin duda, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín (Colombia) y Laura Rosel, presentadora del programa FAQS en TV3. Y entre los tres se produjo en el plató de la televisión pública catalana un momento surrealista, cuando en lugar de usar el idioma común que los une prefirieron emplear un traductor «catalán-español» para tratar de entenderse.

«Está esperando la traducción...», se reían Ada Colau y la presentadora en un momento de la entrevista, mientras Sergio Fajardo trataba de entender lo que le decían por el pinganillo. «Por un oído estoy intentando entender la traducción y por el otro trato de entender directamente. Tengo una confusión...», lamentaba el colombiano mientras a las interlocutoras se les escapaba una sonrisa.

Tras pedir que le repitieran la pregunta en varias ocasiones, y ante la insistencia de la periodistas de hacerlo en catalán, la alcaldesa tuvo que tomar las riendas y hacer directamente la pregunta en el segundo idioma más hablado del planeta.

La surrealista situación recuerda a una escena de la película «Las autonosuyas», de Rafael Gil, que se estrenó en 1983. La sinopsis de la cinta ya da una buena pista de cómo se adivinaba el futuro de España en la época y de cuántas cosas se han cumplido: «Un buen día, el alcalde del pueblo de Rebollar de la Mata crea el Ente Autonómico Serrano. Los alcaldes de los pueblos vecinos ven la idea con buenos ojos, ya que como consejeros autonómicos disfrutarán de buenos sueldos, lujosos coches oficiales y todo tipo de dietas. Para ponerse a la altura de las principales autonomías llegan incluso a implantar un idioma propio: el "farfullo"».

Para comparar la situación que se vivió en FAQS, se puedo visitar la hemeroteca del programa y comprobar que en una entrevista anterior, la presentadora sí usó el español para entrevistar al etarra Josean Fernández, que no dudó en utlizar el espacio para decir que él no había pedido perdón a las víctimas. «No he pedido perdón porque lo que hice lo hice de manera consciente y nadie me ha dicho que tenga que pedir perdón. No he tenido esa necesidad», dijo en español el etarra.