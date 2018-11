Actualizado 26/11/2018 a las 13:05

No son pocos los rumores que circulan sobre si una escena de sexo es real o no en una película. Pero, a veces, para dotar de mayor realismo a una escena, se improvisan gestos... o macabros sucesos.

Así ocurrió en la película «El último tango en París». Antes de comenzar un día de rodaje, Marlon Brando estaba untando mantequilla en una tostada para el desayuno cuando se le ocurrió una espantosa idea. Se la comentó al director Bernardo Bertolucci y el resto... es historia. Historia del séptimo arte que, por desgracia, aún remueve la estrañas de muchos cuando observan este clásico.

Director y protagonista decidieron engañar a la actriz Maria Schneider, que por entonces contaba con 19 años, y emplear la mantequilla como lubricante en la escena de agresión sexual del filme. «No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese», admitió el director para explicar el engaño.

Aunque ya han pasado más de cuatro décadas desde el estreno de la película y tres de que Bertolucci admitiera el embuste, un vídeo con las declaraciones del realizador se volvió viral en el año 2016 despertando, de nuevo, el espanto e indignación de buena parte de la industria hollywoodiense.

La actriz confesó a «Daily Mail» en 2007 lo humillada que se sintió: «Debí llamar a mi agente o tener a un abogado en el set de rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión, pero yo no lo sabía. Marlon me dijo: "Maria no te preocupes, solo es una película", pero durante la escena, incluso cuando sabía que no era real, estaba llorando de verdad. Me sentí muy mal porque me habían tratado como a una sex symbol y yo quería que se me reconociera como actriz (...). Me sentí humillada y para ser honesta, me sentí un poco violada por ambos, tanto Marlon como Bertolucci». Los gritos, la cara horrorizada de la joven... no formaba parte del guión, Schenider estaba sintiéndolo en cada momento.

«Creo que me odió a mí y a Marlon Brando», reconoció entonces el director de 76 años. «Son cosas graves, pero las películas se hacen así. Las provocaciones son a veces más importantes que las explicaciones», justificó Bertolucci, que en ningún caso se arrepintió de lo sucedido.

Aquí puedes ver la polémica escena:

Tras el revuelo generado por la escandalosa secuencia Bernardo Bertolucci se apresuró a negar la «violación» a la actriz. «Tal vez no he sido lo suficientemente claro. Dije que decidí no informar a María del uso de la mantequilla en la escena. Queríamos que tuviera una reacción espontánea a ese uso impropio», afirma el director en un comunicado. «Hay quien ha pensado que María no estaba informada de la escena sexual, pero es falso. Lo sabía todo, ya que había leído el guión en el que todo estaba escrito», afirmó el italiano para desdecirse de sus declaraciones anteriores.