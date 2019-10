Bill Murray protagoniza su propio «Lost in translation» en el Festival de Roma

Actualizado 19/10/2019 a las 20:57

A través de las escasas intervenciones públicas que han salpicado su carrera, Bill Murray ha ido revelando algunas de sus ya míticas extravagancias: no tiene teléfono móvil, cobra el sueldo mínimo del sindicato de actores si le gusta el proyecto que le ofrecen, acarrea los bultos del equipo técnico en los rodajes… Este sábado, en la jornada central del Festival de Roma, marcó una muesca más en su fusil.

Quizá imbuido del personaje de «Lost in translation» –aquel actor amargado que retrató Sofía Coppola en 2003 y que flirteaba con Scarlett Johansson en Japón–, el intérprete decidió no presentarse en la rueda de prensa preparada para él en el Parco della Musica. El director del certamen, Antonio Monda, dijo que Murray se encontraba «literalmente en pijama». Era la una y media de la tarde.

Horas después, el protagonista de «Flores rotas», «Space Jam» o «El día de la marmota» sí apareció en la entrega de su galardón. Con media hora de retraso, Bill Murray recibió una placa por su trayectoria en el cine de manos del director Wes Anderson, que moderó un coloquio digno de una película surrealista. ¿La protagonista? Olga, la traductora del festival. Murray pidió al público –en inglés, claro– que levantase la mano si podía entenderle; como la mayor parte de la platea le siguió el juego, decidió prescindir de la traducción simultánea. Sin embargo, varios gritos del público italiano que no entendía el coloquio, salpicados entre las risas y los aplausos de los fans del homenajeado hicieron que, de nuevo, se contara con los servicios de la traductora.

«He tenido mucha suerte desde el principio, porque me he rodeado de gente que me ha lanzado hacia el éxito», aseguraba Murray en uno de los fugaces momentos serios de su encuentro con el público. «Y he tenido mucha suerte de trabajar, en la segunda parte de mi carrera, con tres directores maravillosos», añadía antes de nombrar a Coppola, Anderson y a Jim Jarmusch, que mandó un vídeo de enhorabuena a su amigo. También Anjelica Huston y Tilda Swinton, dos actrices con las que ha compartido rodajes, enviaron saludos que fueron proyectados en la ceremonia. En la platea había disfraces de «cazafantasmas» y una amiga personal del actor, Frances McDormand, que se abalanzó sobre el escenario para abrazarle: «Bill siempre ha estado ahí».

A través de varios clips de películas, el diálogo fue repasando anécdotas de su carrera. Murray confesó que no siempre le mandan el guión de sus personajes, sobre todo si se genera confianza con el director de turno. Y cerró su intervención con unas palabras que conectaban su vida con Roma: «En estas ocasiones la gente da las gracias a gente que el público no conoce, eso es muy aburrido. Roma es extraordinaria, pero el trabajo ya lo habían hecho antes de que llegarais vosotros. Ahora solo tenéis que cuidarla. Así me siento con mi vida y mi carrera. El trabajo lo había hecho mi familia, haciéndome como soy. Ahora solo tengo que cuidarme y no dejar que mi vida se desmorone».