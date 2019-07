Actualizado 16/07/2019 a las 11:26

«Hay una escena esencial al principio de "Bond 25" donde M (la jefa del servicio secreto) dice "adelante, 007", y quien entra es Lashana Lynch, una mujer negra y bella». Así cuenta un miembro del rodaje de la última película de James Bond una de las sorpresas mejor guardadas de la saga. Lo hace en el tabloide británico «Daily Mail», y sus palabras han impactado a los fans de una de las franquicias más populares de la historia del cine. Tras meses de rumores sobre quién sustituiría a Daniel Craig como agente 007, llegó el desenlace.

La película número 25 de James Bond, la última que protagonizará el rudo actor británico, se está rodando en varias localizaciones de Jamaica, isla en la que en el espía vive -según el guion- una jubilación dorada. Tras el final de «Spectre», el agente decidió colgar el traje de 007 para vivir ajeno a los complots internacionales y los villanos temibles. Tras su retiro, la agencia encuentra una sustituta perfecta para trabajar al servicio de su Majestad.

Este sería, según el tabloide británico, el punto de partida de Bond 25. Así pues, no será ni Idris Elba ni ninguno de los otros intérpretes que se rumorearon para sustituir a Daniel Craig quien ocupe su puesto en la que siguiente película, la 26 de James Bond. A falta de saber los desenlaces de Bond 25, lo que parece seguro es que al menos durante un tiempo, el puesto del agente 007 habrá estado ocupado por una mujer negra.

Las costumbres

Pese al giro que la guionista de Bond 25, Phoebe Waller-Bridge, y la productora quieren dar a la saga, parece que James Bond no pierde sus costumbres: «Bond, por supuesto, se siente atraído sexualmente por la nueva 007 e intenta sus trucos habituales de seducción, pero se extraña cuando no funcionan con una brillante y joven mujer negra que básicamente le pone malas caras y no tiene ningún interés en saltar a su cama. Bueno, al menos no desde el primer momento», explica la fuente al Daily Mail.

Lashana Lynch, londinense de 31 años y cuyo trabajo más reciente fue en Capitana Marvel, se convertiría así en la primera mujer negra con licencia para matar al servicio de su Majestad. Está por ver si tras Bond 25 (cuyo título oficial podría ser Shatterhand) se queda definitivamente con un puesto hasta ahora reservado para hombres blancos.