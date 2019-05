«En buenas manos»: Una oda a las madres de adopción

Actualizado 03/05/2019 a las 01:54

En el fin de semana de todas las madres, la directora de «En buenas manos», Jeanne Herry, dedica la película a su progenitora, la popular actriz Miou-Miou. A ella le reserva un papel secundario pero cargado de emoción en esta luminosa historia sobre el difícil mundo de las adopciones.Lo hace sin sentimentalismos ni lágrimas forzadas. «No quería hacer un drama, para nada, la fuerza del guion está en los trabajadores que cuidan de estos niños; eso es lo bello, lo potente, y lo quería contar en positivo. Hay mucha adversidad en la película, aunque no lo parezca, pero no quería poner personajes antagónicos porque en la vida real no hay gente así», explica la cineasta en su visita a Madrid.

Las adopciones en el cine son un subgénero propenso al drama. Ahí están títulos como «Philomena», «El niño», «Madres e hijas», «Verano 1993»... entre tantas otras, pero Herry cambia la perspectiva. No son niños abandonados en busca de su sangre ni madres afrontando el dolor de despedirse de su criatura. «En mi investigación para preparar el guion me di cuenta de que siempre habíamos mirado las adopciones desde una perspectiva equivocada. Los servicios sociales trabajaba por los niños, y solo por ellos, es su única misión», explica la cineasta francesa. «Por eso la película no es tanto una oda a la maternidad como un homenaje a los que se entregan para cuidar a los niños, aunque no tengan vínculos biológicos.Al volcarse en esos niños, se convierten en padres de una forma casi más fuerte que la sangre», apunta.

«Cásting» de padres

«Los servicios sociales hacen algo parecido a un cásting para encontrar a los mejores padres, no buenos niños para los padres», cuenta la directora, y ahí entra en juego la historia de la verdadera protagonista del filme, Alice (Élodie Bouchez), que lleva más de ocho años intentando adoptar mientras se topa con el muro de la burocracia.

Entre entrevistas y entrevistas, la protagonista vive en un perpetuo examen de maternidad. «Esta mujer ha vivido lo que en Francia llamamos “el recorrido del combatiente”, que significa que cuando quieres algo luchas por ello hasta el final. Cuando eres candidato a la adopción, debes hacer este camino», desgrana Herry. «Quería mostrar cómo esta mujer en estos años pierde muchas cosas, pero gana otras más. Todo el mundo tiene su historia, todos somos el producto de nuestro pasado, y quería alumbrar la historia de esta mujer que llega al final del camino preparadísima para tener su hijo».

En el otro extremo de la historia está Theo, un bebé abandonado y vulnerable al que rescatan las buenas manos de los trabajadores sociales. Entre ambos, un hilo de apariencia infinito que solo las personas adecuadas pueden acortar hasta convertirlo en el cordón umbilical que vincule a madre e hijo.

Antes de hacerlo, en esas interminables entrevistas repletas de burocracia, Alice tiene que responder a algunas preguntas más propias de un psiquiatra que de un asistente. «Son preguntas que todos deberíamos hacer. Es como ir al psicoanalista, que simplificaría bastantes cosas entre las relaciones humanas. Mi madre siempre dice que hay que poner orden en la cabeza de cada uno para luego salir al mundo», cuenta divertida la directora, que desgrana cómo eligió el tono del filme. «Es una película borracha de cariño, de amor, porque escribí el guin conmovida, en un estado emocional muy vital, llena de afecto. Descubrí que en este guion puse todo lo que yo sentía, todo el amor y reconocimiento que siento por mis padres, por el intenso amor que les tengo a ellos y a mis hijos, y una gran admiración por los que trabajan por los niños abandonados. Yo no lo he vivido en mis carnes, pero lo que he visto es conmovedor».