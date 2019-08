De «Cole, cole, que te como» a «Bitelchús»: Las peores traducciones de títulos de películas

Actualizado 22/08/2019 a las 00:43

Los títulos en las traducciones de películas siempre han generado conversaciones divertidas. Y eso que las distribuidoras se encargan de ajustarlos para atraer al mayor número de espectadores posibles, pero muchas veces no aciertan.

Estos son las peores títulos traducidos al castellano:

«Cole, cole, que te como» («We’re Going to Eat You», 1980)

Mucho sentido del humor y un toque de racismo inspiraron la traducción del título de esta cinta hongkonesa de los años 80. El original es «We’re Going to Eat You», lo que dio juego a los creativos en España, teniendo en cuenta que la trama es sobre unos chinos caníbales, a cambiar la «r» por una «l». El propósito de esta cinta era la de hacer una crítica cómica sobre el comunismo, en una trama en la que un agente de policía persigue a un ladrón hasta una aldea donde los habitantes son despiadados caníbales. A pesar de la intencionalidad del proyecto, al llegar a nuestras fronteras solo se tuvo en cuenta el chiste fácil. No solo en el título, sino también el los diálogos, todo un despropósito.

«Cole, cole, que te como» -Montaje ABC Play

«Los albóndigas en remojo» («Up the Creek», 1984)

El título original de esta cinta de los años 80 es «Up the Creek», que significa «Arriba del arroyo», un título nada comercial en castellano. En España decidieron darle un empuje y utilizaron como referencia la película de Bill Murray «Los incorregibles albóndigas», de 1979. A pesar de eso, las que están pasadas por agua no tienen nada que ver con las originales.

«Los albóndigas en remojo» -Montaje ABC Play

«Aterriza como puedas» («Airplane», 1980)

Otra de las traducciones recurrentes en nuestro país para las comedias incluye el «como puedas», es el caso de «Agárralo como puedas», «Mafia ¡Estafa como puedas!» y «Aterriza como puedas», esta última con el genial comediante Leslie Nielsen como protagonista.

Dejando de lado el título, esta loca historia en un avión, en un viaje entre Los Ángeles y Chicago con unos curiosos personajes que llevan la bandera del humor más absurdo, es unos de esos filmes que merece la pena volver a ver.

«Aterriza como puedas» -Montaje ABC Play

«Bitelchús» («Beetlejuice», 1988)

Esta es una de las traducciones más graciosas. Fuera de traducciones literales, decidieron dejar el título original con unos pequeños cambios. Para simplificarlo ante el público español, decidieron castellanizar el nombre y reajustarlo. De ese derroche de creatividad salió «Bitelchús», con acento (según las bases de datos) y «ch» incluida. Esta comedia de Tim Burton trata sobre un matrimonio fantasma que contrata la ayuda de un divertido y problemático especialista en ahuyentar mortales.

Cartel de la película «Bitelchús»

«Jungla de cristal» («Die Hard», 1988)

«Die Hard», en inglés algo así como tener más vidas que un gato, no convenció en España. Además, el título «Duro de pelar» ya estaba cogido por una película protagonizada por Clint Eastwood. Para la traducción, decidieron coger la idea de que la película transcurre dentro de un acristalado rascacielos, pero la jugada no salió bien para la secuelas, donde la acción sale del inspirador edificio.

«Jungla de cristal» -Montaje ABC Play

«La semilla del diablo» («Rosemary’s Baby», 1968)

Con el título de esta cinta en España las distribuidoras fueron sin rodeos, es quizás la peor traducción de la historia. El terrorífico filme de Roman Polanski trata sobre la encarnación del diablo en la tierra. Así es como, en vez de titularlo con una traducción fiel al título original, «El bebé de Rosemary» («Rosemary’s Baby»), decidieron hacer un spoiler de manual y llamarlo «La semilla del diablo».

«La semilla del diablo» -Montaje ABC Play

«La salchicha peleona» («Beverly Hills Ninja», 1997)

Un clan ninja rescata a un bebé de un naufragio e irremediablemente con el paso de los años terminará convirtiéndose en uno de ellos. Haru, que es como se llama el niño, nunca termina de encajar, pero gracias a su empeño en ser un buen luchador de artes marciales conseguirá ser aceptado. El título original de esta película es «Beverly Hills Ninja», que nada tiene que ver con la singular traducción que le dieron en castellano. Parece que a los creativos españoles les daba igual una salchicha que una hamburguesa para describir al protagonista de esta comedia de finales de los 90.

«La salchicha peleona» -Montaje ABC Play

«¡Olvídate de mí!» («Eternal Sunshine of the Spotless Mind», 2004)

Este es un clásico en de las traducciones sin sentido: del título original «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» a ¡Olvídate de mí!. Parece que para la traducción al castellano, las distribuidoras pensaron que el título no era muy comercial y decidieron ponerse creativos. El nombre original viene de un verso de Edgar Allan Poe y la película es quizá uno de los mejores trabajos del director Michel Gondry. La traducción al español sería «Eterno resplandor en una mente inmaculada», pero aprovechando la portada con Jim Carrey en primer plano y que en la trama trata de olvidar un amor, optaron por el insulso «¡Olvídate de mí!».