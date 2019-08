De DiCaprio a Jennifer Lawrence: las estrellas de Hollywood a las que rechazaron

Actualizado 23/08/2019 a las 00:55

Para los profesionales de la actuación las fases de cásting son el pan de cada día. Aunque sean estrellas, lo más normal es que tengan que seguir haciendo pruebas para conseguir más contratos. Todos los actores han sido rechazados en más de una ocasión. Hasta nuestros actores más mediáticos han pasado por esto. Ana Fernández, Carlota en la internacional serie de Netflix«Las chicas del cable», fue rechazada para «Alatriste» (2006), un papel que terminó haciendo su ahora compañera de rodaje Nadia de Santiago. La carrera de Gonzalo Ramos despegó con su trabajo en «Física o química», pero tiempo antes se presentó al casting de «SMS», en el que no resultó elegido por ser demasiado joven. Este actor también estuvo a punto de entrar en «Amar en tiempos revueltos», pero al final no fue seleccionado para el papel. Lo curioso es que entró a formar parte de la producción de las sobremesas en la pública, 7 años después del no... Estos rechazos en la escena española (que recuerda Fórmula TV) nos traen a la mente actrores que no fueron seleccionado en grandes títulos de Hollywood:

Emma Watson

Amanda Seyfried consiguió el papel de Cosette en «Los miserables», pero tenía una dura rival en las audiciones. Emma Watson, la famosa Hermione de la saga «Harry Potter» estuvo a punto de conseguir el personaje. Además las mediáticas Hayden Panettiere («Héroes»), Miranda Cosgrove («iCarly») y Lucy Hale («Pequeñas mentirosas»), también se presentaron a los castings para ser la hija adoptiva de Jean Valjean.

Emma Watson frente a Amanda Seyfried - Montaje ABC Play

Robert De Niro

Este experimentado actor que lleva en la escena cinematográfica desde mediados de los 60, se presentó al casting para el papel de Sonny Corleone, el hijo de «El padrino». A pesar de saberse de memoria la escena que representó ante el equipo de la película, fue rechazado. Sin embargo, las ganas de hacer este papel no cayeron en saco roto, poco después fue elegido para interpretar a Vito Corleone en «El padrino: parte II».

Robert DeNiro frente a James Caan - Montaje ABC Play

Jessica Biel

La protagonista (y productora) de la primera temporada de «The Sinner» quiso protagonizar «El diario de Noa» junto a Ryan Gosling, quién por aquel entonces se llevaba fatal con Rachel McAdams. Biel considera que el papel de Allie se le escapó: «Estaba en medio de la filmación de «Texas Chainsaw Massacre», y audicioné con Ryan Gosling en mi remolque, cubierto de sangre. Nick Cassavetes (el director de la cinta) me rechazó de una manera interesante y emocionantemente creativa. Pero es solo rechazo.»

Jessica Biel frente a Rachel McAdams - Montaje ABC Play

Emma Roberts

Se presentó a la audición para el papel de Katniss Everdeen de «Los juegos del hambre», pero se rumoreó que la productora pensaba que era demasiado famosa. Aparentemente querían una actriz más fresca en la escena cinematográfica y con un caché más bajo.

Emma Roberts frente a Jennifer Lawrence - Montaje ABC Play

Jennifer Lawrence

Quiso ser Bella de la saga crepúsculo, pero fue relegada por Kristen Stewart. A pesar del rechazo la actriz que saltó a la fama por protagonizar «Los juegos del hambre», no guarda rencores: «Miro a Kristen Stewart ahora y creo que nunca quisiera ser tan famosa. No puedo imaginar cómo me sentiría si de repente mi vida fuera un caos», llegó a decir la actriz en unas declaraciones para la revista Glamour UK.

Jennifer Lawrence frente a Kristen Stewart - Montaje ABC Play

Emma Stone

Mucho antes de ganar el Oscar a la Mejor Actriz por «La La Land» hizo una prueba para la serie «Héroes» y fue derrotada ante Hayden Panettiere. «Pude escuchar que en la otra habitación una chica acababa de entrar y le decían: “Tú eres nuestra elección. En una escala del 1 al 10 eres un 11"», declaró Stone después de perder el papel en la serie.

Emma Stone frente a Hayden Panettiere - Montaje ABC Play

Scarlett Johansson

Cuando tenía 11 años se presentó al casting de «Jumanji», por el papel de Judy. El personaje fue representado finalmente por Kirsten Dunst. Este rechazo en la icónica película de los 90 no impidió a Johansson posicionarse como una de las intérpretes más demandadas de Hollywood.

Scarlett Johansson frente a Kirsten Dunst - Montaje ABC Play

Christian Bale

Quién fue Batman en «El caballero oscuro» tuvo casi entre sus manos el papel de Jack en «Titanic», la oscarizada película de James Cameron. El exigente director pensó que no era buena idea tener a dos actores británicos interpretando a estadounidenses, por lo que finalmente escogió a Leonardo DiCaprio para el personaje. La «rivalidad» entre estos dos grandes actores no viene por la película del transatlántico, Bale también perdió el papel de Arnie Grape en «¿A quién ama Gilbert Grape?» contra DiCaprio, que finalmente compartió cartel junto a Johnny Depp.