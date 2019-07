Diez gazapos de cine de los que no te diste ni cuenta

Actualizado 06/07/2019 a las 01:34

Hay muchos frikis cinematográficos que pasan sus días a la caza del gazapo, revisando minutos de metraje a la espera de descubrir meteduras de pata en las películas. Entre las producciones a las que le han sacado los colores se encuentran obras maestras o blockbusters como «Apocalypse Now» (en primer lugar, con 562 fallos), «Los pájaros» (546), «El mago de Oz» (421), «Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra» (388), «Tiburón» (283) o «La guerra de las galaxias» (278). Un listado que realizó el periodista y cinéfilo Víctor Arribas en «Goof! Los mejores gazapos del cine» (Espasa, 2017), y del cual escribió el redactor de este periódico Miguel Ángel Barroso.

Uno de los gazapos más recordados aparece en «Gladiator». Durante la escena en la que Máximo (Russell Crowe) lanza la espada contra la multitud y grita: «¿Os estás entreteniendo?». La cámara recorre a la multitud y, en una fracción de segundo, se puede ver a un cámara en vaqueros y camiseta filmando en uno de los extremos. No es el único fallo que se puede apreciar en el filme. En la primera batalla que aparece en esta película, se pueden ver las bombonas de aire comprimido que harán que los carros salten posteriormente por los aires.

Otra película de romanos que sufrió las inclemencias de la tecnología fue «Troya». En el filme protagonizado por Brad Pitt se puede ver cómo un avión surca los cielos. Además, un niño menciona habla de Boagrius el Tesalónico, una ciudad griega que no se fundó hasta unos mil años después. En la once veces oscarizada «Ben Hur» también se coló un objeto que no es de «su» tiempo. Uno de los trompetistas que aparecen en la carrera de cuadrigas lleva un reloj de pulsera.

Johnny Depp y su peculiar forma de interpretar a Jack Sparrow eclipsan a cualquiera que intentan ponerse a su lado, pero hay una escena de «Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra» en la que no lo consiguieron. En plena travesía del pirata y su tripulación, se cuela un miembro del equipo que vestía un llamativo sombrero de vaquero y una camiseta blanca.

Explosiones, trepidantes persecuciones, tiroteos, héroes casi indestructibles... Las películas de acción llevan a los espectadores a un viaje cargado de emoción y adrenalina. Uno que no en pocas ocasiones está cargado también de errores. Tanto en «Speed» como «Apocalypse Now» se cuela una cámara en el plano. Mientras que en «Batman vuelve» lo que se puede observar es el contorno de las líneas de la pared entre las que se caerá cuando el caballero oscuro.

La saga de Indiana Jones también ha sido señalada. En «Indiana Jones y el templo maldito» se puede observar un claro ejemplo de «fallo de raccord». En la escena del club nocturno, cuando Indy (Harrison Ford) pide El Diamante, inicialmente aparece una copa vacía y sin nada alrededor, pero en la siguiente escena hay un montón de billetes y la copa está llena. Al inicio de «Indiana Jones y la última cruzada», Indy lucha a bordo del barco Coronado y, a causa de un golpe, comienza a sangrar por el lado derecho de la boca. Sin embargo, durante el resto de la escena, la sangre aparece en el parte izquierda del labio.

«Pretty Woman» también contiene un «fallo de raccord». Concretamente en la escena en la que Vivian (Julia Roberts) comparte un desayuno con Edward (Richard Gere). Durante la conversación, se puede ver como la joven comienza comiendo un cruasán, pero, por arte de magia, se transforma en una tortita. Como por un hechizo también cambia de lugar Harry Potter en «Harry Potter y la piedra filosofal». El joven mago inicialmente está mago sentado junto a Ron, pero en la siguiente escena aparece al lado de Hermione.