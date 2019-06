Diez obras maestras recientes disponibles en Netflix para hacer un maratón cinéfilo en casa

«La lista de Schindler» (1993)

Steven Spielberg dirigió en 1993 una de las historias más trágicas y al mismo tiempo bella y emocionante del cine. El realizador, de ascendencia judia, dijo en el pasado festival de Tribeca que «nada me ha hecho sentir tan orgulloso y realizado» como esta película. Una obra maestra sin paliativos que está disponible en Netflix. Preparen, eso sí, los clínex.

«Spotlight» (2015)

Fue definida por los críticos de ABC como la mejor película estrenada en España en 2016. Un clásico moderno que retrata lo mejor del periodismo en una época donde las grandes investigaciones parecen cosa del pasado. Se llevó dos premios Oscar, a mejor película y guión original. Una película intensa y dura, para saborear en casa con una copa de vino.

Así la definió Oti R. Marchante: «Película con una cara terrible: trata sobre el sórdido caso de pederastia generalizada entre miembros de la Iglesia Católica de Boston durante décadas; y película con otra cara apasionante: detalla la investigación periodística de un equipo del Boston Globe que sorteó durante meses el entramado de silencios y amenazas de las autoridades eclesiásticas, políticas y judiciales empeñadas en mantener oculto semejante estercolero.

«Spotlight» es el nombre de ese equipo de investigación del periódico y que le permite al espectador congraciarse con una profesión que ya anda confundida con el chicle en el zapato de la actualidad. Y es lo positivo, lo reconfortante de esta sombría película, y Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams y Stanley Tucci (con Liev Schreiber y su magnífica voz de chelo roto) persiguen y cuentan la historia a ritmo de cierre de edición, mientras que el director de la película, Thomas McCarthy (gran arranque de su filmografía con «Vías cruzadas», y excelente segunda, «The visitor»), filma de modo perfecto el respirar de una redacción, esa selva en la que todos devoran, hasta los herbívoros, y que dirige el sinuoso personaje que interpreta John Slattery. Lo negativo, lo aterrador, lo insufrible, es lo que va descubriendo con esfuerzo, riesgo y dedicación plena ese periodismo que tanto tiene de sacerdocio: horribles casos de pederastia y horrible y metódico encubrimiento de la Archidiócesis de Boston y de otros estamentos y poderes públicos de la ciudad.

La película se esfuerza en ser una historia de periodistas y no una sobre pederastas, aunque ofrece detalles de los hechos, declaraciones de las víctimas y escenas conmovedoras que provocan sentimientos un peldaño por encima de la emoción? Pero, lo esencial es el enorme esfuerzo y la gran profesionalidad periodística (Ruffalo es un adicto a ella) para sacar a flote ese buque de inmundicia hundido. Y precisamente su carácter de film periodístico le resta o le limita su carácter de profundo drama humano: la frialdad de los hechos, la verdad pura y dura, no siempre está a la temperatura ideal y se corresponde con la potencia de los sentimientos. Lo cierto es que se puede salir de ella con más fe en el kiosko de Prensa y con menos en la Iglesia.»

«Baby driver» (2017)

En España pasó desapercibida, pero la película del británico Edgar Wright cosechó grandes críticas internacionales, además de tres nominaciones al Oscar (a mejor montaje, sonido y efectos sonoros, como no podía ser de otra manera). Un ritmo trepidante, una banda sonora inmejorable y unos actores con un papel hecho a la medida. Quizá, el único pero, es la resolución de la banda de atracadores en el tercio final del filme. Aún así, una película inmejorable para gozar un sábado o un domingo en casa.

«La red social» (2010)

Si eres de los que dejas de mirar el movil mientras ves una serie o una película en casa, «La red social» es tu película para este fin de semana. David Fincher (que es el genio detrás de Perdida, Mindhunter, House of Cards, Zodiac, El club de la lucha, Seven...» se adentra en los orígenes de Facebook con un retrato de Mark Zuckerberg que seguro que gustó a todos menos al creador del portal de internet.

Ganó tres Oscar (Mejor guión, montaje y banda sonora) y Oti Marchante la describió así: «es magistral la estructura narrativa porque no sólo enlaza tiempos, sino también puntos de vista y de moral: la historia, el pasado, nos lo cuentan los ojos que rodearon a Zuckerberg, es decir, aquellos que rellenan las cunetas de su trayecto hasta la cima. No hay promoción ni del personaje ni de su obra, no hay tesis ni antítesis, no se enjuicia ni se sentencia, acaso Fincher les cambia el movimiento y la voracidad a sus piezas de ajedrez y el peón se come al rey, el alfil se mueve como un caballo y hasta se le cuela en el tablero un joker, papel que interpreta el diablillo Justin Timberlake. Por lo demás, el protagonista, Jesse Eisenberg, se parece al personaje real hasta en el apellido.»

«Parque Jurásico (Jurassic Park)» (1993)

Aquí quizá se nos ha ido la mano con lo de «obra maestra», y quizá hasta con lo de «reciente», pero cómo dejar de disfrutar con la película de Steven Spielberg. Un clásico reciente que hemos visto mil veces pero que siempre apetece. Una propuesta para ver en casa por la mañana (o al mediodía) para curar la resaca del sábado o el domingo.

Ganó tres Oscar: Mejor sonido, efectos de sonido y efectos visuales.

«American Beauty» (1999)

Ahora que Netflix (y medio Hollywood) ha repudiado a Kevin Spacey tras los casos de abuso sexual, no está de más recomendar una de las grandes películas del actor. Porque la persona no mancha la obra del artista, y aquí Spacey regaló una de sus mejores interpretaciones. Una película para los que pasen el sábado en casa porque no tienen plan, o para los que afrontan lo noche del domingo con depresión al ver el horizonte del lunes.

Sam Mendes firmó una obra sobre el fin de la felicidad en la clase media de los países desarrollados. Un alegato contra el ideal establecido de casa, coche y familia que se llevó los cinco Oscar principales: Mejor película, director, actor (Kevin Spacey), guión y fotografía.

«El indomable Will Hunting» (1997)

Maravillosa película sobre la amistad, el amor y tantas otras cosas que escribieron dos jovenes por entonces desconocidos: Matt Damon y Ben Affleck. Tuvo a bien de dirigírsela Gus Van Sant, idolatrado director de la posmodernidad que dejó la que quizá sea su película más abierta y convencional. Una delicia para ver a mitad de tarde del domingo.

«Volver» (y mucho más de Almodóvar)

Netflix tiene en catálogo casi todas las películas de Pedro Almodóvar, así que quizá para sus incondicionales la mejor propuesta para ver este fin de semana sea hacer un maratón con las películas del manchego. Seleccionamos aquí «Volver» (como podíamos haber escogido cualquier otra) para recordar la maravillosa actuación de Penélope Cruz, que le valió la nominación al Oscar.

«El señor de los anillos»

En Netflix están la segunda y la tercera parte «Las dos torres» y «El retorno del Rey». En Movistar, en el paquete básico, la primera: «La comunidad del anillo». Los fan de «Tolkien» (que tienen en los cines el biopic del escritor) podrán repetir un plan que seguro han hecho más de una vez: un maratón de «El señor de los anillos» para ver cómo Frodo sale de La Comarca hasta llegar al Monte del Destino.

«Reservoir Dogs» (1992) (y mucho Tarantino)

Hay también mucho Tarantino en el catálogo de Netflix en España. En poco más de un mes llega a España su novena película, «Érase se una vez en Hollywood», y para celebrarlo hemos escogido la película con la que debutó y con la que impactó al mundo, «Reservoir Dogs». Qué mejor plan para ver en casa que estar con esta panda de canallas formada por Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi... y el propio Quentin Tarantino. ¿Podrías explicarnos de qué va Like a Virgin?