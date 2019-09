Los directores de «La trinchera infinita»: «El “The end” es para el cine, en la vida real los conflictos no acaban»

Actualizado 22/09/2019 a las 20:46

De San Sebastián a Zahara de la Sierra, en Cádiz, hay 1011 kilómetros que atraviesan España como una cremallera. Y ahí, en el norte, los directores Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga concibieron la película «La trinchera infinita» para que abajo, en el sur, Antonio de la Torre diera forma al acento y a los modos rurales de Higinio, el «hombre topo» que retrata el filme. Una historia que arranca en la Guerra Civil y que mantiene al protagonista en un encierro casero de 33 años para evitar ser fusilado. Allí, en el interior de la casa de un «Macondo andaluz», en palabras de los cineastas, el matrimonio formado por Higinio y Rosa apuntala como puede unas vidas que el conflicto dejó en ruinas.

El zulo en el que Higinio malvive da un nuevo significado al dicho de «pueblo pequeño, infierno grande». También para Rosa, víctima colateral, que cuando sale a la calle, o cuando con los años logra montar un negocio como modista, debe mantener la mentira de que su marido nunca volvió del frente. Viuda de posguerra en la calle y, en casa, mujer con aspiraciones vitales como ser madre, y otras más banales como poder ver el mar por primera vez de mano de su marido. Dolores que se enquistan en el alma pero tan visibles en el rostro de Rosa (Belén Cuesta) como los físicos de malvivir emparedado tras el muro del salón de Antonio de la Torre.

«No conocía la historia de los hombres topo, pero ví un documental sobre el Topo de Mijas y dije: aquí hay una historia para hacer una alegoría sobre el miedo y cómo te puede condicionar la vida», desgrana el director José Mari Goenaga. A partir de ahí llegó la investigación sobre estos hombres que encontraron asilo político dentro falsos muros o zulos. Obras como la de Manu Leguineche y Jesús Torbado, «Los Topos», que recoge historias de más una docena de ellos con las que los cineastas fusionaron una única vida, la de Higinio.

De alegorías como la antes mencionada, de metáforas, de poesía visual… está cargado el cine de los creadores de «Loreak» y «Handia», que ahora dan un salto respecto a lo conseguido en sus anteriores filmes. La sencilla pero radiante belleza de la primera y la producción cargada de fantasía de la segunda se condensa en las más de dos horas de «La trinchera infinita». «Queríamos transmitir una experiencia subjetiva, que el espectador sintiera lo que siente el personaje desde el agujero. Por eso al principio la cámara es más nerviosa, también en montaje, para sentir la tensión de esos primeros días y según avanza el metraje y en el exterior la situación se tranquiliza, hacemos lo propio con la cámara. Hay una transformación que surge con el personaje porque en 33 años pasa por muchos estados, y nosotros estilísticamente queríamos mostrarlos», sentencia Aitor Garregi.

Un título con muchos significados

Y hay que hablar del título, claro, que lleva tanta carga como la propia película. «Hay algo de esa trinchera que sigue siendo infinita hasta nuestros días. Alude también a que los conflictos, no solo en España, no acaban, se transforman. Lo que ocurre en un momento es consecuencia de lo anterior, y te lleva a que cuando se habla tanto de los mismos temas es porque somos productos de un mismo tiempo. Al final nos empeñamos en que las cosas tienen que acabar, y eso va en contra de la condición humana. El “the end” es para el cine, en la vida real no acaban, se transforman, y quedan flecos sueltos que provocan otro serie de enfrentamientos. Ese cierre para nosotros no es un cierre, es más el comienzo de un nuevo eslabón, de otro paso en la cadena. No es pesimista, es que la vida es así y va a seguir pasando», describe Goenaga.

Al final, y sin caer en un «spoiler» que tampoco descubriría ningún giro insospechado, la presencia de nuevas miradas en la casa con el paso de los años sirve para mostrar cómo la sociedad ha cambiado: «Nos interesaba alguien que no vivió el conflicto, alguien como nosotros, que entre comillas hemos heredado lo que fue el conflicto civil. Y ver cómo vive esa situación, una que no comprendes. Porque sabes que hay cosas que se te escapan porque no te dan las claves para entenderlo. Tú lo quieres razonar pero quien te tiene que dar las respuestas no es capaz de hacerlo. Ese personaje apela a nuestra generación, a la desorientación de ver cómo desciframos ciertas cosas cuando hasta los historiadores tienen mil teorías diferentes. Es un poco para nosotros el sentirse perdido ante todas esas cosas», ratifica Goenaga.

Porque al final, como se insinúa en un punto, en ese pueblo pequeño todo el mundo conocía el infierno que vivía Higinio entre cuatro paredes.