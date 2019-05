El duro ataque de Carlos Bardem a Fran Rivera por sus controvertidas palabras sobre la trabajadora de Iveco

Actualizado 29/05/2019 a las 20:38

Este miércoles, unas declaraciones del torero Fran Rivera le ubicaron en el foco de la polémica. Sucedió en «Espejo público», el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3, cuando el torero opinó acerca del aparente suicidio de una trabajadora de Iveco después de que se difundiera un contenido suyo de carácter sexual.

En el espacio de Griso, el torero habló sobre lo sucedido con la mujer. «No es culpable, evidentemente. El malnacido que haya... porque no es “hombre” hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», espetó Rivera, que pidió a la sociedad que no se difundieran vídeos de esa temática. «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego, el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre», concluyó.

Aunque a pesar de que el mensaje en sí del torero deseaba defender a la víctima y condenar a los que difundieron el vídeo, un gran sector de la audiencia se quedó solo con una parte de su alegato y se lanzó contra él. «Asqueroso: En referencia al suicidio de Iveco, Fran Rivera acaba de decir ahora mismo en “Espejo Público” que los hombres no somos capaces de no enseñar esos vídeos, y por eso pide a las mujeres que no se graben», manifestó un usuario sobre las declaraciones del torero en el formato de Griso.

El torero no tardó en convertirse en «trending topic» en Twitter y diversas personalidades, como Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, cargaron contra él. Algo que también hizo el actor Carlos Bardem, que atacó con dureza a Rivera en la citada red social. «Fran Rivera es la demostración de que ser un machote no tiene nada que ver con ser un hombre, uno de verdad», escribió el hermano de Javier Bardem, en un «tuit» que generó más de 10.000 interacciones en apenas unas horas.

El intérprete, hijo de Pilar Bardem, es uno de los actores más reconocibles del panorama nacional. En los últimos años, ha aparecido en títulos como «Celda 211», «Alacrán enamorado» (cuya historia escribió él mismo) y la hollywoodiense «Assassin's Creed», protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotillard y Jeremy Irons. También ha intervenido en series como «Traición», «La zona», «La embajada» y la ficción de Netflix «Club de Cuervos». Asimismo, se ha prodigado como escritor y hace solo unos día presentó su novela «Mongo Blanco».