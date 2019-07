Los errores históricos de la nueva película de Mulán que han enfadado a los chinos

Actualizado 12/07/2019 a las 12:52

Disney está resurgiendo a golpe de nostalgia. Y en pleno empacho de pasado, después de Aladdin y con el Rey León a punto de estrenarse, ha hecho público el tráiler de acción real de Mulán, una de las revisiones de la franquicia que más interés y curiosidad despiertan.

La fotografía y los actores han recibido la aprobación del público en China, pero no ha sucedido lo mismo con las imprecisiones históricas y geográficas, que en el país han calificado de falta de respeto.

Ha sido uno de los avances más vistos de Disney, pero la emoción general se ha visto atenuada por algunas críticas. El cuento original de Mulán proviene de una fábula sobre una niña nacida en el norte de China durante el período de las dinastías del norte y del sur, alrededor del siglo V d.C. El período de tiempo y la ubicación son clave para la historia, ya que su viaje comienza debido a la obligatoriedad del servicio militar y termina luchando contra los invasores que amenazan la frontera norte, tal y como informa Variety.

Sin embargo, el tráiler de Disney muestra a Mulán viviendo en una casa redonda, un «tulou», una estructura de vida comunal tradicional de los Hakka única en la provincia costera del sur de Fujian que se generalizó en la muy posterior dinastía Ming, más de mil años después.

«Disney no debería ser tan descuidado y solo pensar que, dado que eres hermosa, pueden hacer que Mulán viva en uno. ¡Ella no es fujianesa!», se quejó un detractor, que se preguntó cómo Mulán lograría llegar al norte para luchar contra los hunos, y agregó con sorna: «Supongo que esta Mulán tendrá que tomar el metro para unirse al ejército». «Esta película solo trata de congraciarse con las audiencias occidentales. Es como si pensaron, "oh, este elemento es realmente chino, es muy oriental, voy a incluirlo en la película para que todos sientan que es muy china"», criticó un estudiante.

La decepción creció ante la ausencia del dragón Mushu, que por el avance parece que no aparecerá en la película. «Habría sido muy bonito en acción real, y no es que Disney no tenga la capacidad de crearlo, ¿por qué no lo hicieron?», escribió un usuario en Twitter.