«Este niño necesita aire fresco», una ventana abierta a la cartelera española

Actualizado 23/08/2019 a las 21:08

El mayor éxito del año en Alemania ha llegado como una ventana abierta a la cartelera veraniega española. «Este niño necesita aire fresco» retrata la infancia del joven Hans-Peter en la década de los 70. Hans-Peter vive con sus padres, Margret y Heinz, y su hermano, Matthes, en la casa rural de sus abuelos, Bertha y Hermann. Es un niño curioso al que le encanta observar a los clientes de la tienda de comestibles de su abuela Änne.

Hans-Peter es un niño regordete y sus compañeros de colegio se burlan a menudo de él. Pero desde muy pequeño, se sirve de su aspecto para hacer reír a los demás. Empezó entreteniendo a sus tías y tíos con parodias de clientes, cantantes de pop y figuras de la televisión. Se las arregla para hacer reír a todos y sueña con emular a sus ídolos televisivos. Después de mudarse a casa de sus otros abuelos, Änne y Willi, Hans-Peter sigue llevando una vida feliz aunque en un entorno más urbano. Y cuando llega la época de carnaval, Hans-Peter insiste en vestirse de princesa.

En la siguiente reunión familiar, su tía Annemarie interpreta una magnífica versión de una canción de Zarah Leander, que causa un gran impacto en el niño. El padre de Hans-Peter trabaja de carpintero. Suele estar ausente y deja a su madre, una mujer cariñosa pero un tanto nerviosa llamada Margret, al cuidado de la casa y de los dos hijos. Debido a una sinusitis crónica, la madre de Hans-Peter se ve obligada a pasar por el quirófano. Y la operación trae consecuencias ya que pierde el sentido del olfato y del gusto. Esta circunstancia, unida al estrés de la vida diaria, la sumen en una depresión cada vez más profunda. Cuando la madre de Hans-Peter se enfada con él por cualquier trastada, el niño acude a refugiarse en los brazos de sus cariñosos abuelos. Y justo antes de morir, la abuela Änne profetiza un gran futuro para él, afirmando que se hará famoso.

Cuando la salud de su madre empeora, los familiares de Hans-Peter comienzan a involucrarse cada más en su vida. Heinz, el padre del niño, se angustia porque su esposa rechaza categóricamente cualquier ayuda psicológica. A veces, Hans-Peter logra levantarle el ánimo a su madre con sus números cómicos y sus sentimentaloides canciones populares. Después de pasar dos semanas de vacaciones con el abuelo Willi cerca de Salzburgo, Hans-Peter regresa a casa y se da cuenta de que su madre no ha mejorado.

Una noche, deja que se quede despierto hasta tarde viendo la televisión, mientras ella se va pronto a la cama. Esa misma noche, Hans-Peter se acuesta junto a ella y se alarma por los extraños ruidos que hace su madre al respirar. Por la mañana, cuando su padre regresa a casa del trabajo, queda claro que la madre de Hans-Peter ha intentado suicidarse ingiriendo pastillas para dormir. La llevan al hospital del que no regresará.

Para Hans-Peter, el funeral de su madre se convierte en una prueba emocional insoportable. La abuela Bertha y el abuelo Hermann acuerdan mudarse a casa de Heinz en Recklinghausen para cuidar de sus dos hijos pequeños.Aunque está rodeado de familiares que le tratan con mucho cariño, Hans-Peter está demasiado triste para actuar en la obra escolar, a pesar de que el papel protagonista estaba hecho a su medida. Pero se rehace cuando se entera de que el Departamento de Protección de Menores va a venir a evaluar si sus ancianos abuelos no son demasiado frágiles para cuidarlo.

El «espectáculo familiar» que pone en escena Hans-Peter convence a la funcionaria del Departamento de Menores que está en muy buenas manos. Poco después, la abuela Bertha interviene cuando la tía Gertrud intenta emparejar a Heinz con la ansiosa Sra. Kolossa, a pesar de que todavía está de luto. Hans-Peter va interiorizando poco a poco los sabios consejos de su abuelo Willi que le dice que 'la vida debe continuar' y acaba recuperando el valor y la confianza en sí mismo. Ese niño terminaría por convertirse en el cómico Hape Kerkeling, el más popular en Alemania.

«Una época muy especial»

Caroline Link es una de las tres únicas mujeres que ha ganado el Oscar a la Mejor Película Extranjera por «En un lugar de África» (2002), y dedica su séptimo largometraje «Este niño necesita aire fresco» a mostrar las luces y las sombras del cómico Hape Kerkeling, un icono del humor alemán de «espíritu universal».

«Mucha gente creció en la época de los años 70 y tiene muchos recuerdos; sin embargo, es una etapa que ha sido poco tratada en el cine alemán», comenta Link en una entrevista telefónica con Efe. «Fue una época muy especial, la de la posguerra alemana, y me cautivó mostrarla desde el punto de vista de una familia no muy intelectual, como era la de Hape, porque no tenía nada que ver cómo se vivía en las grandes ciudades con la rutina de las provincias», explica la directora.

«Entonces, en las ciudades se hablaba del terrorismo, y de política, pero en las familias rurales la gente vivía intentando superar como podían los traumas de una guerra de la que no se hablaba», precisa Link.

Así, «Este niño necesita aire fresco» dramatiza la peculiar vida de Kerkeling, criado básicamente por sus abuelos, una de los cuales era una mujer profundamente moderna y tolerante que empujó la creatividad de un niño diferente que tuvo que afrontar momentos muy dolorosos y traumáticos. Era la posguerra, en la República Federal de los años 60 y 70, y el niño comenzaba a despuntar por su facilidad para hacer reír a los demás, una facultad que cultivó por un motivo muy especial: su madre sufría episodios de depresión profunda y él se desvivía por hacerla sonreír.

«El humor de Hape tiene unos límites muy claros de la burla; él es un imitador que maneja muy bien el lenguaje y sabe muy bien como reírse de la gente, les observa y caricaturiza -precisa Link-, pero nunca con mezquindad. La calidad del humor es muy importante, ya sea para enfrentar a la gente con la verdad o para que aguante las críticas», considera.