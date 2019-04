El «factor Darth Vader» y otros secretos del auge de los documentales

Actualizado 04/04/2019 a las 16:22

En una época en la que hay más oferta de entretenimiento que nunca y en la que las películas de superhéroes y acción parecen dominar la taquilla se está produciendo, al mismo tiempo, el auge de los documentales.

El interés por el género ha ido en aumento en los últimos años hasta llegar a un 2018 en el que títulos como «Won’t you be my neighbour», «RGB», «Tres idénticos desconocidos» o «Free Solo» consiguieron recaudaciones excelentes para el sector, demostrándole a la industria que este tipo de películas pueden ser también un buen negocio.

Tradicionalmente, los creadores de este género se han tenido que enfrentar a cierto rechazo hacia su trabajo. «Oh, es un documental. ¿Has hecho alguna película de verdad?» es algo que el director y productor Matt Tyrnauer ha escuchado más de una vez. «Sin embargo, las películas de presupuesto medio que ganan Oscar, como ‘Spotlight’, ‘Bohemian Rhapsody’ o ’Argo’, son falsos documentales, tienen la misma estructura. Todo es entretenimiento que cuenta una historia».

Para los creadores y distribuidores reunidos para hablar de este género en CinemaCon, la convención de la industria del cine más importante del mundo, que se celebra en Las Vegas, eso es, precisamente, lo fundamental: la historia. Y para la presidenta de distribución de Focus Features, Lisga Bunnell, el atractivo de estas cintas es que en ellas, al menos en una parte, se refleja la de héroes anónimos, «personas normales que hacen cosas extraordinarias, a las que admirar, que nos dan esperanza, gente que inspira a los jóvenes a ser así, que cambia el mundo para mejor».

En este sentido se manifestó también el presidente de programación de AMC Theatres, Robert J. Lenihan: “‘Free Solo’ (ganador del Oscar al mejor documental este año) sin la parte personal, sin que apareciera la novia de Alex Honnold, no habría tenido tanto éxito”. En su opinión, «RGB» triunfa porque habla de una superheroína real y dinámica y “Won’t you be my neighbour” tiene un protagonista increíble, muy querido por el público estadounidense. Sin embargo, el “factor Darth Vader” también es poderoso, según Tyrnauer: «La persona a la que te encanta odiar puede dar buenos resultados en taquilla».

Este panel de profesionales coincidió en que actualmente existe un gran interés por lo que ocurre en la vida real, por aquello que se basa en la verdad. Para Bunnell, «es muy importante que se pongan sobre la mesa los temas que realmente importan, que se eduque a las personas en la realidad. Hay tantas noticias falsas ahí fuera… Es fundamental que quienes hacemos películas marquemos la diferencia, que hablemos de lo que pasa en el mundo, que contribuyamos a que las cosas mejoren. Como distribuidores, queremos dar visibilidad a toda la verdad que podamos, contando con grandes directores y tratando de llegar a la mayor audiencia posible. Y todos estos temas se pueden tratar de una forma amena. No siempre tiene que ser con seriedad».

También detectan una gran necesidad de contexto. «¿Dónde, si no es en los documentales y el periodismo, podemos encontrar una historia contada desde una perspectiva más distante? ¿Cuándo, si no es viéndolos, podemos tomarnos el tiempo de sentarnos con calma para asimilarla. La gente está ávida de esto porque no lo encuentra en muchos sitios». En una sociedad en la que reina la información en píldoras a través de las redes sociales, «los documentales son lo opuesto a Twitter».

Y no sólo dan contexto, sino que, en opinión de Bunnell, al verlos en pantalla grande, al compartir esa experiencia, se genera una conversación: «Las personas hablan entre ellas cara a cara, tienen ocasión de descubrir qué tienen en común, de saber que no están solos. Si quieres provocar cambios tienes que proyectar estas cintas en salas. Esa experiencia compartida no se consigue en el salón de casa. Si tienes algo que decir, si quieres que la gente se hable en vez de gritarse en Twitter, muestra tu trabajo en el cine».

A pesar de que todos abogan por la proyección en pantalla grande y del recelo que suscitan las plataformas de streaming en la industria, Tyrnauer afirmó que son buenas aliadas de este género: «Tenemos que adaptarnos a un mundo cambiante. Netflix ha dado acceso a los documentales a espectadores que no iban las salas a verlos y que ahora saben que les gustan. Pero eso no debería ser una excusa para no exhibirlos en cines. Al contrario, esta plataforma le ha hecho un gran favor a la industria porque le ha dado una oportunidad de no hacer distinción entre este género y los demás. Todo es entretenimiento”.