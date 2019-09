Actualizado 25/09/2019 a las 19:44

La sección a concurso del Festival necesitaba que algo la removiera tras varios días de «inactividad», y lo cierto es que las dos últimas películas funcionaron de resorte y la hicieron piruetear como cuando un futbolista mete un gol. «La hija de un ladrón», de Belén Funes, y esa incongruente mezcla de Houellebeck y Depardieu en «Thalasso» obraron, y por distintas razones, el milagro de reanimar al moribundo.

Por lo pronto, «La hija de un ladrón» incorpora a su protagonista, la actriz Greta Fernández a la breve lista de favoritas para el premio de interpretación, junto a Belén Cuesta por «La trinchera infinita» y, si acaso, a Nina Hoss por la violinista de «La audición». La directora Belén Funes no tiene tanto un sello personal como un sello de escuela, que comparte en lo temático y en lo narrativo con directoras como Carla Simón, Neus Ballús o Mar Coll. La cámara busca –con ese modo tan Dardenne– describir con profundidad y sentimiento al personaje central y a su entorno, una joven que trabaja a jornada completa en lo que le va cayendo, en atender a su bebé, en procurar calor a la templada relación que mantiene con el joven padre de su hijo, en entender el comportamiento de su propio padre, expresidiario y veleta, y hasta en darle algo de cobertura emocional a su pequeño y abandonado hermanito… En fin, la cámara busca y separa una vida entre miles, y con todo lo que tiene de amargor, penuria y cotidianidad. Greta Fernández llena por completo su doliente e inagotable personaje, lo acerca y lo sublima, y en varios y emotivos momentos junto a su propio padre, Eduard Fernández, ese actor que entra a un papel, sea cual sea, y lo desborda, como las buenas magdalenas.

Casi completada la Sección a competición, y aunque esté mal decirlo, el cine español es lo más presentado y presentable, y no habría forma de entender que no acapare varios premios. La película francesa «Thalasso» no tiene más cosa dentro que la presencia contradictoria, casi como El Gordo y El Flaco, de Houellebecq y Depardieu, reunidos en una especie de balneario y sometidos a unos tratamientos y dietas (cuidado con la errata, no salga idiotas) que convierten la función en un gracioso esperpento. El director, Guillaume Nicloux, es el que hizo aquel grotesco «El secuestro de Michel Houellebecq», con el que está conectada esta historia (lo menos ingenioso de ella) que se engrandece en ese cara a cara, cuerpo a cuerpo, pitillo a pitillo y lingotazo a lingotazo de estos dos tertulianos en semiporretas o albornoz. Entre la gran frase y la gran chorrada se aprecia un gran talento para la filosofía del circunloquio y para la «boutade», pero también para la interpretación, al menos en el caso de Houellebecq, que se marca varios momentos «Lawrence Olivier» con su cara de mango de paraguas y su expresión de extra en el Saloon de un wéstern.

Otra película en competición fue «Patrick», del portugués Gonçalo Waddington, sobre un niño raptado y reaparecido doce años después. Ni intriga, ni profundidad, ni interés…, solo postureo.