El festival «secreto» de Telluride revela un programa plagado de estrellas de Hollywood

Actualizado 29/08/2019 a las 21:55

Pedro Almodóvar, «Contra lo Imposible» o «The Assistan» (inspirada en la historia de Harvey Weinstein) serán algunos de los protagonistas del Festival Internacional de Telluride, que acaba de anunciar las películas que presentará este fin de semana y nos ha dejado con la mandíbula en el suelo. Suenan tambores de Oscar en las montañas de Colorado, el certamen, una joyita secreta que ni se anuncia ni se promociona, cuenta con una sinfonía de títulos destinados a repartirse los premios de año en muchas de las categorías principales.

Hollywood se traslada sus últimos días de vacaciones a Telluride, una costumbre que ni Venecia ni Toronto han podido conseguir. Ejecutivos, actores, productores y directores aterrizan en las colinas de esta ciudad del medio oeste americano, con la indumentaria adecuada para un western y la relajación de sentirse inmune a los fotógrafos que no encuentran acceso para llegar. Este jueves, apenas 24 horas antes de su inicio, se ha anunciado su programa.

Lo nuevo de Scartlett Johansson, Adam Driver, Renee Zellweger, Matt Damon y Adam Sandler llega a las pantallas del festival. Netflix tiene también un hueco para proyectar «Marriage Story» antes de llevarla a Toront. También llegará el proyecto de los hermanos Safdie, «Uncut Gems», donde Adam Sandler regresa a un papel dramático para dar vida a un vendedor de diamantes que adquiere una rara pieza y, al hacerlo, pone su vida en peligro. El esperadísimo biopic de Judy Garland aterriza con Renee Zellwegger en el papel de Judy y que se estrena por primera vez en Telluride, igual que Waves, la cinta de Trey Edwards Shuts sobre la aparentemente perfecta vida de un atleta.

También se estrenan las películas «Ford vs Ferrari», de James Mangold con Matt Damon y Christian Bale dando vida a los ingenieros que ayudaron a crear las compañías Ford y Ferrari en las famosas 24 Horas de Le Mans de 1966. Los protagonistas de «La Teoría del Todo», Eddie Redmayne y Felicity Jones, vuelven a unir fuerzas en «The Aeronauts», un inesperado estreno para Telluride.

Pedro Almodóvar regresa a Telluride con «Dolor y Gloria», cinta con la que está recorriendo los grandes festivales del planeta. Además, se podrá ver la Palma de Oro del festival de Cannes: «Parasite», del director Bong Joon-ho, y la película de Celine Sciamma, «Portrait of a Lady on Fire». Telluride, uno de los festivales más importantes, traerá también a Martin Scorsese que no lleva «The Irisman», filme comprometido con el Festival de Nueva York.

A continuación te dejamos el listado:

THE AERONAUTS (d. Tom Harper, U.S. – U.K., 2019)

THE ASSISTANT (d. Kitty Green, U.S., 2019)

THE AUSTRALIAN DREAM (d. Daniel Gordon, Australia, 2019)

BEANPOLE (Kantemir Balagov, Russia, 2019)

THE CLIMB (d. Michael Angelo Covino, U.S., 2019)

COUP 53 (d. Taghi Amirani, U.K., 2019)

DIEGO MARADONA (d. Asif Kapadia, U.K., 2019)

FAMILY ROMANCE, LLC (d. Werner Herzog, U.S. – Japan, 2019)

FIRST COW (d. Kelly Reichardt, U.S., 2019)

FORD v FERRARI (d. James Mangold, U.S., 2019)

JUDY (d. Rupert Goold, U.K.-U.S., 2019)

A HIDDEN LIFE (d. Terrence Malick, U.S. – Germany, 2019)

THE HUMAN FACTOR (d. Dror Moreh, U.K., 2019)

INSIDE BILL’S BRAIN (d. Davis Guggenheim, U.S., 2019)

THE KINGMAKER (Lauren Greenfield, U.S., 2019)

LYREBIRD (d. Dan Friedkin, U.S., 2019)

MARRIAGE STORY (d. Noah Baumbach, U.S., 2019)

MOTHERLESS BROOKLYN (d. Edward Norton, U.S., 2019)

OLIVER SACKS: HIS OWN LIFE (d. Ric Burns, U.S., 2019)

PAIN AND GLORY (d. Pedro Almodóvar, Spain, 2019)

PARASITE (d. Bong Joon-ho, South Korea, 2019)

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE (d. Céline Sciamma, France, 2019)

THE REPORT (d. Scott Z. Burns, U.S., 2019)

TELL ME WHO I AM (d. Ed Perkins, U.K., 2019)

THOSE WHO REMAINED (d. Barnabás Toth, Hungary, 2019)

THE TWO POPES (d. Fernando Meirelles, U.K., 2019)

UNCUT GEMS (d. Josh Safdie, Benny Safdie, U.S., 2019)

VARDA BY AGNÈS (d. Agnès Varda, France, 2019)

VERDICT (d. Raymond Ribay Gutierrez, Philippines, 2019)

WAVES (d. Trey Edward Schultz, U.S., 2019)