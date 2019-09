«Forrest Gump», un cuarto de siglo de un clásico eterno

Actualizado 15/09/2019 a las 14:12

A partir del 23 de septiembre, en la sala 1 del Cine Callao, tendrás la oportunidad de ver una de las películas más grandes de la historia del cine, Forrest Gump, y escuchar a la vez y en directo, su banda sonora.

Si hay una idea loca y apasionante de producir es sin duda esta: recrear en directo la banda sonora de una de las películas más grandes de la historia del cines, nos referimos a Forrest Gump. Si ya la suite que compuso Alan Silvestri es de una calidad suprema, llena de emoción, ternura y optimismo, todo al mismo tiempo, el regalo que nos dio Robert Zemeckis, reuniendo más de 30 canciones, que han conformado la historia musical de Estados Unidos de América en el siglo XX, es impagable. Una banda de ocho músicos, de primerísima línea forman The Forrest Rock Band, para dar salida a este espectáculo. Cerca de dos horas de un show trepidante, un concierto teatral donde la música y lo visual cobra importancia total.

The Forrest Band es un espectáculo vibrante, emocionante…de igual forma que la película Forrest Gump, donde aparecen todas y cada una de las canciones que la banda (9 músicos) interpreta en directo, apoyado en proyecciones e imágenes históricas.

Así, en la selección hay temas de Elvis Presley, Fleetwood Mac, Credence Clearwater Revival, Aretha Franklin, Lynyrd Skynyrd, Tree Doog Night, The Byrds, The Doors, Jimi hendrix, The Mamas & The Papas, The Doobien Brothers, Simon & Garfunkel, Bob Seger, Jackson Browne, Buffalo Springfield o Michael McDonald, entre otros.