La frase más célebre de la historia del cine es de «Star Wars» y es falsa

Actualizado 22/08/2019 a las 00:45

«Luke, yo soy tu padre». Seguro que son muchos los que han repetido hasta la saciedad esta frase simulando la voz de Darth Vader. El secreto mejor guardado de la galaxia se destapó en «El imperio contraataca» (1980). Con esta entrega de «Star Wars», Luke Skywalker perdía una mano, pero ganaba un padre. Un duro golpe no solo para él, también para todos los espectadores de la saga. Se transformó en una de las citas más famosas del cine, pero también se convirtió en una de las frases que habitualmente se citan mal.

Darth Vader no dijo en ningún momento «Luke, yo soy tu padre». Lo que el villano más característico de «Star Wars» pronuncia es: «No, yo soy tu padre». Pero, además, esta frase ni siquiera estaba escrita en el guion de la película. Así lo recoge el libro «Kubrick en la Luna y otras leyendas urbanas del cine», publicado a finales de 2016 por Héctor Sánchez y David Sánchez. George Lucas decidió tener este secreto que muy pocos conocían. «Yo sabía que Mark tenía un padre y que era Darth Vader, pero no aparecía en el guion. Se insertó una página falsa. Los actores no la tenían, no la tenía nadie. Era un secreto», recordó Kershner.

Mark Hamill tampoco lo supo hasta escasos antes de rodar esa mítica escena. Fue Irven Kershner quien se lo dijo: «¿Sabes que Darth Vader es tu padre?». La sorpresa del actor os podéis imaginar (más o menos) cómo fue. Pero solo se lo dijo a Hamill. David Prowse, el culturista que daba vida a Darth Vader, no tenía ni idea. «David Prowse te dirá tonterías que no importan, olvídalas. Utiliza tu propio ritmo». La frase que dijo David Prowse en el rodaje, según ha recordado Hamill en alguna ocasión, fue: «No conoces la verdad. Obi-Wan mató a tu padre».

Pero ¿cómo escuchamos nosotros «No, yo soy tu padre» si Prowse no lo dije? Este culturista ponía su imponente físico al servicio de Darth Vader, pero no su voz. Su marcado acento inglés (y rural) no encaja con la que debía tener el hombre más cruel de la galaxia de «Star Wars». De hecho, el culturista no se enteró de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker hasta que no vio la película en la pantalla. «Estaba sentado detrás de mí en Londres. Cuando oyó "yo soy tu padre" me toco el hombre y me dijo "¿Por qué no me lo dijiste? Lo hubiera hecho diferente"», contó Irvin Kershner. «Me sentí ridículo. Pensaba que estaba diciendo una cos y aquí me hicieron decir otra», confesó Prowse. Pero es que, como comentó George Lucas, a Darth Vader le gustaba demasiado hablar (y más aún con la prensa).

Y llevaba razón. Prowse no era bueno guardando secretos. Tres años más tarde, durante el rodaje de «El retorno del Jedi», el culturista desveló al periódico británico «Daily Mail» lo que le sucedería a su personaje en la cinta, meses antes de su estreno, tal y como recoge «Kubrick en la Luna y otras leyendas urbanas del cine». El castigo de Lucas fue relevarle de su papel en la escena final, esa en la que Luke le quita la máscara a Darth Vader y se desvela su identidad. Pero no fue el rostro que se vió no fue el de Prowse, fue el de Sebastian Shaw. Además, también fue vetado por Lucasfilm –la productora del creador de la saga– «de todas las convenciones oficiales» de «Star Wars».

La voz de Darth Vader

Para suplir la voz de Prowse, George Lucas utilizó la de James Earls Jones. El doblador, él no se consideraba el verdadero constructor del personaje: «Soy un simple efecto especial. George admitió hace poco que, cuando vio a David Prowse, creyó tener a su Darth Vader. El tío medía dos metros». Cuando James Earl Jones volvió al estudio de grabación para doblar al personaje en «El imperio contraataca» no pudo creer lo que tenía que leer: «La primera vez que vi el diálogo que decía "No, yo soy tu padre" me dije: "Está mintiendo". Me pregunto qué harán con esa mentira».