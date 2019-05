La gran mentira de Robert Redford sobre su retirada del cine

Actualizado 04/05/2019 a las 00:42

Cuando Robert Redford anunció que se retiraba del cine como actor, muchos se sorprendieron de que el intérprete acometiera así el broche de oro a tan dilatada carrera. Lo que muchos no vieron venir es que un actor lo es para siempre, y uno de sus talentos más valiosos es aparentar algo que en realidad no es cierto. Vamos, que sabe poner cara de póker.

Redford, actor, director y creador del Festival de Sundance, anunció su adiós el 6 de agosto del año pasado pero no lo ejecutó hasta el pasado mes de enero, cuando estrenó en salas españolas la película «The old man and the gun», su última carta como actor al espectador.

«Llevo haciendo esto desde los 21 años... ya es suficiente», anunció Redford en la revista «Variety» en agosto. «Como actor, ya solo pienso en la jubilación». Una que le llegaba tras casi sesenta años de exitosa carrera y una única nominación al Oscar, por «El golpe», en 1973.

Sin embargo, Robert Redford se guardaba un as bajo la manga: todavía le quedaba otro papel en el tintero, concretamente en «Vengadores: Endgame».

Si bien es cierto que en la película de superhéroes –ese apoteósico final que sirve de broche a las 22 películas que el Universo Cinematográfico de Marvel estrenó en once años– su papel es anecdótico, es la verdadera despedida del veterano intérprete.

14,000,605 futuros posibles vio el Doctor Strange en «Vengadores: Infinity War», y solo en uno de ellos volvía a parecer el legendario intérprete. Esa genocida motivación de Thanos fue la causante de que se volviera a recurrir a Redford, que replica en «Vengadores: Endgame» su papel de Alexander Pierce, ese líder encubierto de la organización Hydra y villano de Steve Rogers al que dio vida en «Capitán América: El Soldado de Invierno».

Lo hace en uno de los viajes al pasado de los Vengadores para recuperar las Gemas del Infinito y frustrar la locura acometida por el Titán Loco. Concretamente, en ese momento en el que Loki está detenido.