Jeremy Irons: «El arte no conoce fronteras ni nacionalismos»

Solo Jeremy Irons (Cowes, Reino Unido, 1948) es capaz de convertir una sala del Museo del Prado en un teatro. Y sin levantarse de la silla. Su profunda voz lanza respuestas durante esta entrevista con la cadencia de quien recita poesía, y las palabras resuenan entre los lienzos que cuelgan de las inmensas paredes con la misma intensidad con la que lo hacen en el documental « Pintores y Reyes del Prado», que ayer presentó en Madrid. Un trabajo que abrocha los fastos del Bicentenario con la presencia del oscarizado actor en una película que busca ser una visita guiada por los pasillos del Museo y por la historia de España.

Desde su primera vez en el Museo durante el rodaje hasta hoy, Jeremy Irons se ha convertido en un humilde experto de las obras que pueblan estos pasillos. Y aún así, la curiosidad no se le agota, como cuando de camino hacia la Puerta de Murillo para fumarse un cigarro antes del «photocall» se detiene varios segundos ante un pequeño cuadro de Luis Paret y Alcázar, « Ensayo de una comedia». Esa misma pasión es la que transmite en el filme y la que quiere inocular al espectador.

«Este tipo de películas educan al público y enseñan la historia de España. Y espero que les anime a querer venir a ver estos cuadros, porque esta galería, como todas las grandes del mundo, nos enseñan que todos somos iguales, que el arte no conoce frontera ni nacionalismos», aseguró, para después comparar la labor del documental con ese tiempo en el que se llevaban reproducciones de los cuadros por la España rural para que hasta en el último rincón de la Península lo sintieran como propio. «No se me ocurre mejor manera de explicar cómo, cuándo y por qué se creó esta colección, porque el Prado contiene la historia de España, y todos lo deberían conocer y estudiar», desgranó. Una labor que desde la distribuidora del documental quiere hacer suya, ya que llevarán «Pintores y Reyes del Prado» a más de 200 salas de todo el país a partir del próximo lunes.

Enamorado del «misterio» que se esconde en estos cuadros, Jeremy Irons quiere buscar lo que llama «quid de la creación». «El gran arte trata de la comunicación, y no podemos explicar con palabras por qué funciona un poema o un cuadro. Puedes hablar de la técnica, de las formas, de los colores… Para mí, la comunicación es algo mágico, y todo el gran arte funciona por eso. Hay grandes pintores, escritores, cineastas... que transmiten su alma a tu alma a través de la pintura, las palabras, las imágenes. Ese es el quid de la creación», sentencia.

Cinco siglos de Historia

Con un espíritu a medio camino entre lo didáctico y el entretenimiento, el oscarizado actor propone en «Pintores y Reyes del Prado» un viaje que comienza en el siglo XVI, en los inicios de las Colecciones Reales de Felipe II y Carlos I, y se fija en la pintura de Tiziano y los venecianos. Como si declamara un texto de Shakespeare, Irons inocula pasión a cada frase mientras la cámara fluye por el interior de los cuadros mostrando cada detalle de cinco siglos de Historia. A donde no llega el intérprete, acuden al rescate restauradores y jefes de departamentos de la pinacoteca, además de su director, Miguel Falomir, que completan la parte más especializada. También los herederos de nombres ligados al Museo, como Marina Saura, hija de Antonio Saura, o Laura García-Lorca, sobrina del poeta. Incluso el arquitecto Norman Foster, encargado de la restauración del Salón de Reinos.

Pero el único protagonista, a excepción de las obras, es Jeremy Irons, que reflexiona sobre la colección con ABC: «Hay cuadros de Flandes, de Italia… Ves la diferencia entre las personalidades de cada país, pero también ves una unión de la humanidad porque todos somos iguales. Bailamos de manera diferente, nos vestimos de manera diferente, pero todos amamos del mismo modo. Y lo más bonito de este Museo es que que no es nacionalista. Eso es un gran recordatorio para los días actuales», reflexionó. Eso sí, no duda cuando habla de una de las señas de identidad de nuestro país:«El flamenco es extraordinario, es la joya de la cultura española: el flamenco es España».

Jeremy Irons en «Museos y pintores del Prado»

Goya, Velázquez y Dalí

El oscarizado actor, que en el documental se regocija ante los maestros de la pintura, tan solo se pone prosáico cuando habla de los motivos por los que se animó a prestar su rostro y su voz para mostrar el corazón del Prado. «Este proyecto no me iba a quitar tiempo, y ahora he vuelto a reencontrarme con viejos amigos de una ciudad que me encanta», indicó.

Sorprende ver al actor que dio vida al Padre Gabriel en «La misión», y que ahora prepara la segunda temporada de « Watchmen», plantarse ante maestros como Velázquez, el Greco o Brueghel el Viejo. Y más cuando dice que, de poder dar vida a un pintor, elegiría a Francisco de Goya. «Estoy muy interesado en él y en lo que le debió pasar en sus últimos años. Cómo alguien que había tenido una vida convencional de repente cambia tras esa relación con su amigo de la Facultad de Derecho, problabemente homosexual, y con su aproximación a la magia negra. Me gustaría averiguarlo», sentenció.

Eso sí, cuando ABCle lanza la famosa pregunta que hace cinco décadas respondió Salvador Dalí, –¿Qué salvaría del Museo del Prado?–, Jeremy Irons prefiere «Las Meninas», de Velázquez. Pero esa curiosidad que muestra en el documental le obliga a preguntar por la respuesta del pintor. «Salvaría el aire contenido en “Las Meninas”», dijo el de Figueras. «Tiene razón, me quedo con esa respuesta», sentenció Irons tras una escueta y muy británica sonrisa.