Kristen Stewart: «Me dijeron que ocultara a mi novia si quería obtener un papel de una película Marvel»

Actualizado 03/09/2019 a las 11:58

Kristen Stewart ha demostrado en diversas ocasiones que poco tiene que ver con la tímida y callada Bella, el papel que le catapultó a la fama con «Crepúsculo». Aunque prefiere alejarse de las etiquetas, la actriz se ha convertido en una de las abanderadas del género «bisexual» tras pasear de la mano con la estilista Sara Dinkin o con su actual pareja, la guionista Dylan Meyer, como cualquier otra pareja. Sin embargo, la intérprete ha asegurado que esta faceta de su vida le ha supuesto perder papeles en películas de gran éxito.

«Me han dicho: 'Si quieres hacerte un favor, y dejas de salir de la mano de tu novia en público, podrías conseguir un papel en una película de Marvel'», aseguró Stewart en una entrevista con la revista «Harpers Bazaar». Esta actitud no gustó a la intérprete, que dejó claro que no quiere «trabajar con gente así».

Stewart confesó que prefiere disfrutar de la vida. «Me aconsejaron desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no las identifiques como una cita entre comillas "de lesbianas", pero tampoco te debes identificar como "heterosexual". Y, además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿qué demonios hago?», reflexionaba.

Actualmente, la situación es distinta. La gente se acerca a ella atraída por esa sexualidad indefinida, queriendo hacer películas al respecto. «Literalmente, la vida es un concurso de gran popularidad», dijo con ironía. Stewart ha presentado en la Mostra de Cine de Venecia «Seberg», un thriller político donde interpreta a la actriz Jean Seberg, icono de la «Nouvelle Vague» que acabó suicidándose en 1979.

No es el único proyecto que la actriz tiene entre manos. La nueva película de «Los Ángeles de Charlie» está ya en postproducción, y podremos verla a finales del mes de noviembre; mientras que «Underwater», prevista para 2020, está en preproducción. El año que viene, la actriz también presentará «Happiest Season», una comedia romántica en la que pedirá matrimonio a su novia, quien aún no le ha contado a sus padres que tiene pareja.