Kristen Stewart, del ídolo juvenil de «Crepúsculo» a símbolo político en San Sebastián

Actualizado 20/09/2019 a las 15:05

Pasar de ser una cara más entre los seis mil millones de seres anónimos que habitan el planeta a una estrella del universo Hollywood deja secuelas. Los focos y los flashes abrasan; las miles de miradas abruman, y la pérdida de intimidad termina por destruir. Kristen Stewart pasó del instituto a que los estudiantes del mundo llevaran una foto de ella en las carpetas. El éxito juvenil de Crepúsculo le puso la etiqueta de icono adolescente; pero desde que aquel contrato se terminase, la intérprete ha peleado por demostrar que hay actriz más allá de las franquicias.

Quien también descubrió pronto que vivir bajo las miradas de otros puede destrozar carreras fue Jean Seberg (1938-1979), aunque por otros motivos. Y es precisamente el «biopic» sobre la actriz francesa protagonista de «Al final de la escapada» lo que ha traído a Kristen Stewart al Festival de San Sebastián. En «Seberg», dirigida por Benedict Andrews, Kristen se trasforma en Jean, y en la rueda de prensa del certamen, Stewart habla por boca de su personaje: «Las maneras en que me relaciono con otras personas, cómo elijo mis proyectos, cómo me alineo con otros proyectos creativos... O cuando voto o converso con la prensa, todas estas cosas reflejan quién eres y en qué crees y eso es una responsabilidad en sí mismo», recoge EP. Una frase que se explica por la turbulenta vida política de Seberg.

Kristen Stewart es adorada por una juventud que leyó la saga de libros del triángulo amoroso entre un vampiro, un hombre lobo y una mortal, mientras que Jean Seberg era uno de los rostros de la Nouvelle Vague. Los tiempos, dirán algunos, van a peor. O no. Porque a Seberg no solo le perseguía la juventud del Mayo del 68, también los ojos vigilantes y acusadores del Programa de Contrainteligencia del FBI. Unos agentes que no podían permitir que una estrella del cine apoyara a los movimientos sociales de Estados Unidos en la década de los sesenta. Fue hostigada y espiada como si fuera un peligroso activo soviético, un enemigo de la nación... Y todo po simpatizar con los Panteras Negras.

Camino a Europa

Como hiciera Seberg -nacida en Estados Unidos pero que encontró la fama bajo los adoquines franceses-, Kristen Stewart ha dejado atrás los paseos por Los Ángeles para probar suerte en los festivales con títulos independientes. Y como hiciera Seberg, jamás se desprende de su faceta política, aunque ahora los espías solo tienen que leer los titulares o mirar sus redes sociales: «Queda claro de que parte del espectro estoy», ha dicho sobre su ideología. «Es maravilloso acercarte a los demás y a la gente que piensa como tú, pero también tiene un precio, porque no todo el mundo está de acuerdo contigo en el clima polarizado que vivimos hoy en día», ha sentenciado.

Antes de cumplir 41 años, Jean Seberg apareció muerta en un coche con una sobredosis de barbitúricos. Era su octavo intento de suicidio tras una fulgurante vida en la que estuvo casada cuatro veces y en la que nunca pudo recuperarse de la muerte de su hija a los pocos días de nacer. Hay estrellas cuya existencia es tan brillante como fugaz.