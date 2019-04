Mediapro ficha a Woody Allen en su intento de competir con las grandes a nivel internacional

Actualizado 02/04/2019 a las 15:58

La nueva película de Woody Allen, que comenzará a rodarse en julio en España, o la de Fernando León de Aranoa, que está en proceso de cástin, son algunos de los proyectos del recién nacido The Mediapro Studio, un paso más del Grupo Mediapro para la expansión internacional de sus contenidos.

Series, largometrajes, entretenimiento y deportes, además de nuevas vías como los e-sports y los vídeojuegos, quedan agrupados bajo este paraguas creado para «lanzarnos a competir con los grandes estudios del mundo», ha dicho este martes durante su presentación en Madrid Tatxo Benet, fundador hace 25 años de Mediapro junto con Jaume Roures.

Otro de los motivos que les ha llevado a crear The Mediapro Studio, que ya se ha presentado en Nueva York y Los Ángeles y lo hará próximamente en Cannes, es que "al financiar contenidos nos quedamos con la mayor parte de su propiedad intelectual", además de "poder distribuirlo donde nos parezca", han indicado.

Con 56 sedes repartidas por el mundo, de las que 14 tienen equipamiento para producir, cuentan con su propio equipo de guionistas y productores -«tenemos la misma capacidad de producción de un estudio estadounidense», ha dicho Benet- y han fichado a directores como Woody Allen, al que producirán la película que comenzará a rodarse en julio en España, principalmente en el País Vasco.

Después de que el director estadounidense exigiese una indemnización de 68 millones de dólares a los estudios de Amazon por haber incumplido un acuerdo para la producción de cuatro películas y rechazar la difusión de su última cinta, "A Rainy Day in New York" (Un día lluvioso en Nueva York), Allen vuelve a ponerse tras las cámaras de la mano del grupo catalán.

No ha querido dar muchos detalles al respecto Roures, escudándose en que el propio Allen es «muy celoso de sus proyectos», pero sí ha roto una lanza en favor del cineasta, sobre el que pesa la sombra del acoso sexual: «Darle por muerto artísticamente no sólo sería un error sino una gran pérdida para la humanidad. Hemos trabajado desde hace 14 años con él y continuamos en la misma línea». Sobre el argumento del largometraje sólo ha indicado que el guión «está a la altura de 'Midnight in Paris'».

Más cine y series

Otro director que vuelve con el grupo es Fernando León de Aranoa, con el que ya produjeron la premiada «Los lunes al sol». En proceso de casting, el nuevo proyecto, cuyo rodaje se prevé para comienzos de 2020, se titulará «El buen patrón».

Además de películas, The Mediapro Studio tiene en marcha 23 series este año. Entre ellas "Malaka", para TVE, dirigida por Marc Vigil sobre las mafias de hachís en la Costa del Sol malagueña, donde también se ambienta el "thriller" nórdico "The Paradise" para la finlandesa Yle; "Perdida", sobre las adopciones internacionales para Antena 3; el "thriller" policíaco "Caronte" para Mediaset y Amazon; y "Stroke", mezcla de comedia y drama sobre la nueva vida de un arquitecto que sufre un ataque cerebral, para Televisa.

También "Las Bravas", para Turner, sobre un equipo de fútbol femenino en México; "El cambio", para Eltrece y Cablevisión, sobre el proceso de cambio de sexo de un ficticio presidente de Argentina; "Los internacionales", acerca de unos "Robin Hood" colombianos, para Telefe; y "270 días", basada en la historia de un doctor italiano que salvó a un nutrido grupo de judíos durante la ocupación nazi de Roma.

Además, continuará con series como "Vota Juan" (TNT); comedia sobre las aspiraciones de un político torpe protagonizada por Javier Cámara; la cuarta temporada de "El Ministerio del Tiempo" para TVE; y la segunda entrega de "The Young Pope" en forma de "The New Pope" (HBO, SKY y Canal+), en la que continúan Jude Law como protagonista y Paolo Sorrentino como director y guionista.

The Mediapro Studio invertirá unos 200 millones de euros en las producciones de este 2019, entre las que se cuentan películas, espectáculos, formatos cortos y documentales en España, Italia, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Finlandia, Colombia, México, Argentina, Chile, Estados Unidos y Medio Oriente. EFE