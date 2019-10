Las mejores películas de zombies (y dónde verlas) para la redacción de ABC Play

«28 días después» Cillian Murphy en «28 días después»

La selección de Lorena López Antón:

1. «28 días después» (Sky)

2. «Zombies party» (Netflix, Amazon Prime)

3. «Dead Set» (No está en streaming)

4. «REC» (Movistar y Filmin)

5. «Bienvenidos a Zombieland» (Netflix)

Muchos cinéfilos españoles le debemos el gusto por las películas de zombis (o pre-post-apocalípticas) a Jaume Balagueró y Paco Plaza. La saga «REC» desafío al espectador medio a acudir a las salas de cine dispuesto a gritar y removerse en la butaca pese a arriesgo de molestar al que hay sentado al lado. Los que le pillamos el gustillo, buscamos títulos que produjeran sensaciones similares, y parecía que el país al que había que mirar era Reino Unido. La saga «Resident Evil» o «28 días después» (que continuó con «28 semanas después», con dirección y texto del español Juan Carlos Fresnadillo) eran de obligatoria visualización. Pero si hablamos de zombis y Reino Unido le debemos una mención especial a la miniserie «Dead Set», que puede visualizarse como un largo de algo más de dos horas. La película no solo se antoja como la precursora de «Black Mirror», ya que relata cómo los concursantes de «Gran Hermano» sobreviven a un apocalípsis zombie; también comparte creador y director con la aclamada ficción de Netflix: Charlie Brooker.

Lo que jamás imaginé es que sería mi tipo de comedia (conocido como «zomedy») favorito. Películas como «Zombies Party», «Bienvenidos a Zombieland» o la cubana «Juan de los muertos» son capaces de sacarte una carcajada mientras uno de sus protagonistas degüella a una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.

La selección de Fernando Muñoz Gómez:

1. «Zombies party» (Netflix, Amazon Prime)

2. «28 semanas después» (Sky)

3. «La cabaña en el bosque» (Movistar)

4. «Tren a Busan» (Movistar)

5. «Bienvenidos a Zombieland» (Netflix)

No hay que tomarse nada en serio, y menos a una turba de descerebrados que caminan en manada y destruyen todo a su paso. Por eso «Zombies party» funciona tan bien: quita toda la broza de sustos, oscuridad y vísceras habitual del género para demostrar que hasta en el apocalipsis la única solución pasa por tomarse una cerveza con los amigos y ver el mundo arder.

Más seria, en todos los sentidos, es «28 semanas después». Si los fieles seguidores de la iglesia de George A. Romero me han excomulgado por elegir de número uno a «Zombies party», con la apuesta por «28 semanas...» en detrimento de «28 días..» me han enviado directamente al infierno. Pero la elección tiene fundamento, y no solo porque la secuela la concibieron los españoles Juan Carlos Fresnadillo, Jesus Olmo y Enrique Lavigne, también porque es bastante más profunda y, sobre todo, porque ha envejecido mucho mejor. Los trucos de cámara de Danny Boyle en «28 días...» son tan insoportables vistos de nuevo que prefieres que un descerebrado te lance un cóctel molotov a la cabeza.

El podio lo completa una película donde los zombies, de ser zombies, son anecdóticos, pero el argumento encierra tantas cosas divertidas sobre los tópicos del cine de terror adolescente que se merece estar en la lista. Un top que cierra «Tren a Busan» como cuota surcoreana, una de las industrias que mejor cuida el género. Y «Bienvenidos a Zombieland», otra comedia, cómo no, porque el mejor arma contra los descerebrados es no hacerlos caso.

La selección de Lucía Cabanelas:

Lo confieso, no me gustan los zombies. Me pones cualquier otro monstruo y lo compro, sea vampiro, momia u hombre lobo, pero por los zombies no paso. Me aburre hasta escuchar hablar de ellos. Aunque en mi lista de pendientes siempre ha estado (y ahí sigue) «La noche de los muertos vivientes», un clásico de serie B, ver a hordas de gente podrida romper las reglas de George A. Romero, salir de las tumbas y correr como alma que persigue el diablo tras los humanos de turno... pues como que no. De casualidad me topé con dos películas del género, pero ni ver a Brad Pitt hacer de Tom Cruise en «Guerra Mundial Z» ni redescubrir el humor de un Bill Murray zombomizado en «Bienvenidos a Zombieland» ha terminado por convencerme para picar algo más de ese mejunje de vísceras y esqueletos.

La selección de Álex Jiménez:

1. «La noche de los muertos vivientes», de George A. Romero

2. «28 días después», de Danny Boile

3. «Bienvenidos a Zombieland», de Ruben Fleischer

4. «REC», de Paco Plaza

5. «Guerra Mundial Z», de Marc Foster

El pasado julio, se cumplieron dos años de la muerte de George A. Romero, aunque seguro que el director se marchó al cielo orgulloso de ver que había logrado marcar más que una tendencia en base al género del que él fue pionero y cultivó con tanto mimo. Un cine, el de zombis, que no se puede esbozar del todo sin haber visto «La noche de los muertos vivientes», título que conviene recordar por el estreno de la segunda parte de «Zombieland». En ese aspecto, tampoco hay que olvidar «Guerra Mundial Z», quizá la mayor superproducción de Hollywood relativa al asunto y en la que los espectadores pudieron disfrutar de primera mano de Brad Pitt aniquilando zombis.

Un filme que destaca en el género, en el que también hay que resaltar «28 días después» (y su secuela, «28 semanas después») y la primera de «Zombieland». En clave española, despuntan los cuatro títulos de «REC», con la reconocible firma de un Paco Plaza que ahora triunfa con «Quién a hierro mata» (y hace dos años, lo hizo con «Verónica» y sus experiencias paranormales). Un género, el de zombis, que también se ha prodigado en los últimos años en televisión. En especial, en vista del éxito internacional de «The Walking Dead» –que tuvo una suerte de versión española, «Rabia», que pese a ser un proyecto interesante no cuajó–. A ese respecto, por cierto, el próximo año verá la luz la primera de las tres películas derivadas de la franquicia de «The Walking Dead» y para seguir elongando las vidas de los muertos vivientes en la pantalla.