Los mejores (y peores) Batman de todos los tiempos

Christian Bale (2005 – 2012)

Películas: «Batman Begins» (2005), «El caballero oscuro» (2008) y «El caballero oscuro: La leyenda renace» (2012)

El camaleónico actor quizá sea el intérprete que mejor ha encarnado al superhéroe de DC Comics en toda la historia audiovisual. El único que puede hacerle sombra es el Batman de Michael Keaton. Bale protagonizó la trilogía de «El caballero oscuro», dirigida por el siempre innovador Christopher Nolan y que conquistó a la crítica de todo el mundo. Queda para la historia la dupla que el intérprete formó junto a su antagonista, el aclamado Joker del malogrado Heath Ledger.

Michael Keaton (1989 – 1992)

Películas: «Batman» (1989) y «Batman Returns» (1992)

El aclamado intérprete, nominado al Oscar en 2014 por «Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)» llevó al superhéroe a la gran pantalla a finales de los ochenta y principios de los noventa. Lo hizo en las dos películas dirigidas por Tim Burton sobre las historias del murciélago. El cineasta se enamoró de su talento cuando le dirigió en «Beetlejuice» en 1988 y por ello contó con él para sus dos filmes sobre Batman. El de Keaton es el único actor que ha encarnado al superhéroe capaz de «competir» con Christian Bale, aunque lo cierto es que su personaje no es tan potente como el intérprete galés.

Adam West (1966-1968)

Películas: «Batman» (1966)

El norteamericano Adam West regaló a la audiencia otro de los mejores Batman de todos los tiempos. Lo hizo a finales de los sesenta, cuando interpretó a Bruce Wayne en la histórica serie que siguió las aventuras del superhéroe durante 120 episodios. Su éxito le llevó a protagonizar en 1966 «Batman», la primera película acerca del murciélago, siempre de la mano de su inseparable Robin (Burt Ward). Tras ello, puso voz al superhéroe en varias de las series animadas basadas en él y protagonizó varios «cameos» de Batman, como los que tuvo en «Padre de familia» y «Los Simpson».

Ben Affleck (2016 – 2017)

Películas: «Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia» (2016), «Escuadrón suicida» (2016) y «Liga de la Justicia» (2017)

El oscarizado actor llevó al superhéroe de DC Comics a la gran pantalla por primera vez en 2016, en «Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia». Lo hizo a sabiendas de que asumía el testigo de la magnífica interpretación de Christian Bale, cuya sombra como Batman era más que alargada. Sin embargo, y pese a las duras críticas que sufrió, supo solventar la papeleta. También en «Escuadrón suicida» y «Liga de la Justicia», donde volvió a interpretar al murciélago antes de anunciar el pasado febrero que su tiempo como Batman había llegado a su fin.

Will Arnett (2014 – 2019)

Películas: «La LEGO Película» (2014), «Batman: La LEGO Película» (2017) y «La LEGO Película 2» (2019)

El artista canadiense, nominado al Emmy en cinco ocasiones, ha sido otro de los actores que han llevado a Batman a la gran pantalla en los últimos años. Aunque no lo ha hecho con una interpretación al uso, sino poniendo voz al murciélago en varias películas de animación que se han proyectado en la gran pantalla. Hizo del superhéroe por primera vez en 2014 de la mano de LEGO, con «La LEGO Película», antes de repetir como Bruce Wayne en «Batman: La LEGO Película», centrada explícitamente en las aventuras del murciélago. Este 2019, volvió a poner voz al héroe en «La LEGO Película 2» y lo hará también en «Batman: La LEGO Película 2», que se estrenará próximamente.

Val Kilmer (1995)

Películas: «Batman Forever» (1995)

A mediados de los noventa, Tim Burton se alejó de las películas de Batman y con él, Michael Keaton quiso alejarse del superhéroe. Joel Schumacher asumió entonces el testigo del cineasta y escogió a Val Kilmer como el hombre que estaría detrás del murciélago en «Batman Forever». Parecía una ocasión más que propicia para que el actor se asentase en Hollywood tras su buen trabajo en «Top Gun» y «Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp», pero la interpretación que Keaton había hecho de Bruce Wayne fue una losa demasiado pesada para Kilmer.

George Clooney (1997)

Películas: «Batman y Robin» (1997)

Un sinfín de premios, como actor y director, avalan la trayectoria cinematográfica de George Clooney. El intérprete natural de Kentucky, ganador de dos Oscar y cuatro Globos de Oro, es uno de los actores más consagrados de Hollywood, aunque no lo es gracias por «Batman y Robin», la única película que protagonizó dentro del universo de DC Comics. Clooney cogió el relevo de Val Kilmer en la segunda cinta de Joel Schumacher al frente de Batman. Sin embargo, no estuvo todo lo brillante que acostumbra, ni dio el nivel al que ha acostumbrado a la audiencia con «Syriana», «Los descendientes», «Up in the air», «Los idus de marzo», «Michael Clayton» y «Monuments Men». El propio Clooney ha reconocido en varias ocasiones no estar nada satisfecho con su interpretación del hombre murciélago.