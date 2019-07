Muere a los 105 Milton Quon, último animador de la edad dorada de Disney

Actualizado 03/07/2019 a las 17:21

Milton Quon, uno de los últimos miembros vivos de la Edad Dorada de Walt Disney Studios, falleció en su casa de Torrance, Los Ángeles, el pasado 18 de junio, tal y como informó su hijo, el artista Mike Quon, este martes. El animador tenía 105 años.

Tal y como Mike Quon dijo a The Wrap: «Papá vivió la vida completa de artista». De ascendencia china, Milton Quon nació en Los Ángeles en 1913 y fue contratado en 1939 por Walt Disney Studios, comenzando su trabajo en la compañía con la mítica cinta de animación «Fantasía».

En concreto, Quon trabajó en el segmento «El vals de las flores», en el que varias hadas hacen el cambio de estación en un pacífico bosque mientras suena la clásica pieza de Tchaikovsky, «El cascanueces». Después, el artista trabajó como primer asistente de animación de «Dumbo» en 1941, tras lo que dejó Disney después de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial.

Durante el conflicto, Quon ilustró manuales de reparación de aeronaves del Ejército de Estados Unidos. Después, regresó a la Casa del Ratón, convirtiéndose en el jefe del departamento de publicidad del estudio, siendo artífice del material promocional de películas como «Canción del sur».

Uno de los grandes

Este trabajo le llevó a convertirse en el primer director de arte chino-americano en una agencia nacional de publicidad en la firma BBD&O en 1951. Quon también trabajó en la Universidad Comunitaria Vocacional-Técnica de Los Ángeles como profesor de dibujo y publicidad entre 1974 y 1989.

Después de retirarse de la publicidad, Quon volvió a Hollywood, donde realizó varios papeles como extra en cine y televisión. Destacó su rol en 'Máxima potencia' como uno de los pasajeros del autobús con bombas que Keanu Reeves y Sandra Bullock deben seguir conduciendo a más de ochenta kilómetros por hora.

El animador y publicista formó parte de exposiciones de artistas chino-americanos, como la muestra grupal 'Inspiring Lines: Chinese American Pioneers in the Commercial Arts' entre 2001 y 2002 o 'Round the Clock: Chineses Ameican Artists Working in Los Angeles' en 2012.