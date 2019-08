Actualizado 20/08/2019 a las 16:33

Vuelven a la gran pantalla Meg, Jo, Beth y Amy en una nueva adaptación de la novela de Louisa May Alcott de 1868, «Mujercitas». Esta historia ambientada en la Guerra de Secesión ya tiene tráiler oficial y viene de la mano de Sony y TriStar, con guión y dirección de Greta Gerwing, la realizadora de«Lady Bird», que fue nominada ese filme a la Mejor Dirección en los Oscars.

El año pasado se cumplieron 150 años de esta emblemática historia literaria y está previsto que esta adapatación se estrene en las salas españolas las próximas navidades. En esta ocasión, contará con un reparto de estrellas con Florence Pugh («Midsommar»), Emma Watson («La Bella y la Bestia»), Timothée Chalamet («Call me by your name»), la célebre Meryl Streep y Laura Dern («Big little lies»).

La propia Emma Watson desveló a través de su cuenta de Instagram el primer tráiler oficial de la nueva adaptación.

La actriz que dio vida a Hermione en la saga «Harry Potter» ya nos había adelantado qué actrices formarían parte del reparto, con una fotografía en la que las cuatro «mujercitas» miran por la ventana, quizá esperando la vuelta de alguien a quién echan mucho de menos.

Fiel a la novela

Esta adapatación será fiel a la obra original, pero el guión contempla un pequeño giro. Se centrará en la vida de todas las protagonistas en su vida adulta, tras abandonar la casa donde crecieron. También volverá a la historia de su transición de la niñez a la juventud, pero en forma de «flashbacks», recordando escenas imprecisndibles de la novela.

Otras adaptaciones recientes

La última versión cinematográfica de esta historia fue llevada a cabo en 1994 con Winona Ryder en el papel de la desobediente Jo, Trini Alvarado como Meg, Kristen Dunst en el papel de Amy y Claire Danes haciendo las veces de Beth. La oscarizada Susan Sarandon se puso en la piel de la señora March y Christian Bale en el de Laurie. Esta adaptación destacó por la actuación de Ryder, que incluso llegó a ser nominada al Oscar como Mejor Actriz. También destacó por el diseño de vestuario y la banda sonora.

Fotograma de la adaptación de «Mujercitas» de 1994 -

El pasado año también se estrenaron dos adaptaciones en forma de serie: una en BBC One protagonizada por la hija de Uma Thurman, Maya Thurman-Hawke; y otra en forma de una moderna reescritura de la historia, en una producción estadounidense que se estrenó en septiembre de 2018.