Actualizado 04/05/2019 a las 00:37

Los fanáticos de La Guerra de las Galaxias están de celebración. Hoy, 4 de mayo, es el Día Mundial de Star Wars, en el que miles de aficionados a la saga intergaláctica más conocida del planeta se reúnen para celebrar este peculiar aniversario, que en esta ocasión cumple cuarenta años.

Maratones de las nueve películas de la saga y de todas las derivadas; convenciones y homenajes de todo tipo y miles de reuniones de amigos se llevarán a cabo hoy por todo el planeta para conmemorar la franquicia de George Lucas. Pero, ¿por qué es hoy el Día Mundial de Star Wars?

El motivo es bien sencillo, y tiene su origen en algo que sucedió hace cuarenta años en Reino Unido. Se remonta al año 1979, cuando el mundo todavía estaba extasiado tras el estreno de la primera película de la saga, «Star Wars: Una nueva esperanza» (aunque la cuarta en el orden del Universo de la franquicia). El 4 de mayo de aquel año, justo después de que Margaret Thatcher fuese investida como primera ministra británica, sus compañeros del Partido Conservador le enviaron una nota de felicitación, que fue recogida por el rotativo «London Evening News». En ella, se podía leer: «May the 4th be with you, Maggie. Congratulations», traducido al español como «Que la fuerza te acompañe Maggie. Enhorabuena», utilizando ese «4th» como un acrónimo de «force», «fuerza» en inglés.

El año siguiente, la saga estrenaría su segundo título: «El Imperio contraataca», pero desde ese momento los fanáticos de Star Wars comenzaron a celebrar, el 4 de mayo, el Día Mundial de Star Wars. En 2011, unos cines de Toronto, capital de Canadá, celebraron durante ese día un maratón de cine de Star Wars. A partir de entonces, todos los años la ciudad conmemora la fiesta, en un evento que ahora se desarrolla en las salas de The Rec Room Toronto. En 2015, los astronautas de la Estación Espacial Internacional celebraron el día viendo las pelícualas de la saga en la sede.

Celebraciones por todo el mundo

A lo largo del día de hoy, así las cosas, se están celebrando múltiples homenajes por todo el mundo, con las redes sociales como altavoz masivo. Con los hashtags #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou por bandera, Instagram, Twitter o Facebook aparecen en el día de hoy repletos de contenidos relativos a Star Wars.

En paralelo, los fanáticos del conocido como «lado oscuro» en la saga, celebran desde hace trece años el Día de los Sith el 5 de mayo. ¿El motivo? El estreno en 2005 del sexto título de la franquicia, «La venganza de los Sith», concibiendo ese «sith» como un juego de palabras con «fifth», traducido como «cinco» en español. A finales de año, los seguidores de la saga asistirán además al estreno de la próxima película de Star Wars: «Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skylwalker», que llegará a los cines en diciembre.